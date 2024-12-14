NBA／慶幸逃離鵜鶘傷病深淵 老鷹神偷：感覺那裡被詛咒了

今年休賽季隨著墨瑞（Dejounte Murray）交易案轉戰亞特蘭大的丹尼爾斯（Dyson Daniels），不僅穩坐先發，打起來更是如魚得水，多項數據都創下生涯新高，而且有望以場均3抄截的表現成為聯盟最強「神偷」。

近日，丹尼爾斯在接受採訪時坦言，相比在紐奧良的處境，自己現在在老鷹可說是好很多；丹尼爾斯更開玩笑地表示，自己幸好已經逃離了「鵜鶘詛咒」。

丹尼爾斯轉戰老鷹多項數據都創下生涯新高。 法新社

「說真的，那裡就像是被詛咒一樣，」丹尼爾斯說道，「每年都會有新的問題找上門，我很慶幸我已經逃出來了。我的腳踝受過幾次傷，感覺那邊的水裡藏著不祥之物。我的隊友們也是，不是腿拉傷就是膝蓋受傷，不然就是腦震盪。我真的不知道這到底是為什麼，是我們打球太拚命了嗎？」

本季鵜鶘依然深陷在無止盡的傷病麻煩中，除了固定傷兵「胖虎」威廉森外，墨瑞轉戰首場就掛傷，加上麥凱倫（C.J. McCollum）、瓊斯（Herbert Jones）、墨菲（Trey Murphy III）等，核心陣容幾乎全滅；即便主力陸續回歸，卻輪到原本健康的英格倫（Brandon Ingram）扭傷腳踝。

如此可怕的傷兵效應，導致鵜鶘目前僅有5勝21敗，排名西區墊底。