快訊

才熱戀外籍男友 郭雪芙突喊「即將當媽」焦慮：不知何時要生

南韓憲政問題正開始…尹錫悅「彈劾通過」即刻停權 政局恐持續不穩

南韓政局動盪 北韓卻異常反應遲鈍？專家分析背後意義

NBA／金塊突破休太久「0勝魔咒」 約柯奇3大數據罕見低點

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇本季難得不燃燒小宇宙就能迎接勝利。 美聯社
約柯奇本季難得不燃燒小宇宙就能迎接勝利。 美聯社

約柯奇（Nikola Jokic）面對快艇僅得到16分7籃板2助攻，第四節完全休兵，得分和籃板追平本季個人最低，助攻則是創新低，但比起狂飆56分卻輸給巫師的苦果，約柯奇顯然會更喜歡今天的贏球模式。

上半場僅領先快艇1分的金塊，易籃之後第三節火力大爆發，在波特（Michael Porter Jr.）獨拿12分的帶動下，團隊繳出57.9%的命中率，一口氣拉開兩位數分差；第四節金塊的板凳群延續氣勢，不斷痛擊快艇，最多領先達25分，最終以120比98輕鬆過關。

金塊送給快艇3連敗，本身獲得2連勝，這也是金塊本季首度讓對手得分低於100分。

此外，本季金塊呈現一種詭異的贏球節奏，當休息2天或2天以上時，球隊戰績0勝5敗，但「背靠背」的第2戰卻是4戰全勝。這場比賽之前，金塊休息了5天，總算是突破休太久的「0勝魔咒」。

穆雷回歸繳出好表現。 路透社
穆雷回歸繳出好表現。 路透社

近況不佳的穆雷（Jamal Murray）在休兵兩場之後重新回歸，16投8中拿到全隊最高20分，外加5籃板4助攻；波特17分5籃板4助攻，葛登（Aaron Gordon）、華森（Peyton Watson）、史特羅瑟（Julian Strawther）也都有兩位數得分。

被問到腿筋傷勢，穆雷表示：「賽前我不確定自己上場後會有什麼感覺，也不知道自己能打幾分鐘，我只是想著要全力以赴，『我的腿沒事，充滿能量』。我現在感覺很好，就是一些足底筋膜炎的狀況。每個人或多或少都會面臨傷病問題，但我感覺還可以。很高興能夠重返賽場。」

哈登（James Harden）拿到15分6助攻5籃板，但出現多達9次失誤；鮑威爾（Norman Powell）16分4助攻3籃板，祖巴茲（Ivica Zubac）13分13籃板，波特（Kevin Porter Jr.）也有16分。

相關新聞

NBA／金塊突破休太久「0勝魔咒」 約柯奇3大數據罕見低點

約柯奇（Nikola Jokic）面對快艇僅得到16分7籃板2助攻，第四節完全休兵，得分和籃板追平本季個人最低，助攻則是創新低，但比起狂飆56分卻輸給巫師的苦果，約柯奇顯然會更喜歡今天的贏球模式。

NBA／太陽爵士合計44顆三分球平歷史 KD不擔心布克迷航

太陽隊「大哥」杜蘭特（Kevin Durant）傷癒復出對爵士隊，雙方合計投進44顆三分球，追平聯盟歷史紀錄，太陽終場以134：126大勝，中止3連敗。 太陽主將杜蘭特和諾基奇（Jusuf Nu

NBA／無懼保羅遭驅逐！溫班亞瑪上演致勝罰球：持續練習的成果

馬刺在今天比賽中面臨諸多麻煩，受到傷病影響，全隊僅有11人可用之兵，老大哥保羅（Chris Paul）還在首節結束前因不滿判決遭到驅逐出場；且一度領先兩位數分差反被對手超前，在第四節整整落後17分之多

NBA／慶幸逃離鵜鶘傷病深淵 老鷹神偷：感覺那裡被詛咒了

今年休賽季隨著墨瑞（Dejounte Murray）交易案轉戰亞特蘭大的丹尼爾斯（Dyson Daniels），不僅穩坐先發，打起來更是如魚得水，多項數據都創下生涯新高，而且有望以場均3抄截的表現成為

NBA／連湖人隊內訓練都缺席 詹姆斯何時回歸教頭也「霧煞煞」

在12月9日交手拓荒者缺席後，詹姆斯（LeBron James）今天面對灰狼再次缺賽，最終湖人也以87：97吞敗。而這位39歲老將究竟何時回歸，連教頭瑞迪克（JJ Redick）都不敢保證。 對

NBA／單場21次失誤！湖人近11戰吞8敗排名溜滑梯

明尼蘇達灰狼今天在主場迎戰洛杉磯湖人，靠著愛德華（Anthony Edwards）攻下全場最高的23分，終場就以97：87輕取缺少詹姆斯的湖人，收下近6戰第5勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。