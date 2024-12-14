NBA／金塊突破休太久「0勝魔咒」 約柯奇3大數據罕見低點

約柯奇（Nikola Jokic）面對快艇僅得到16分7籃板2助攻，第四節完全休兵，得分和籃板追平本季個人最低，助攻則是創新低，但比起狂飆56分卻輸給巫師的苦果，約柯奇顯然會更喜歡今天的贏球模式。

上半場僅領先快艇1分的金塊，易籃之後第三節火力大爆發，在波特（Michael Porter Jr.）獨拿12分的帶動下，團隊繳出57.9%的命中率，一口氣拉開兩位數分差；第四節金塊的板凳群延續氣勢，不斷痛擊快艇，最多領先達25分，最終以120比98輕鬆過關。

金塊送給快艇3連敗，本身獲得2連勝，這也是金塊本季首度讓對手得分低於100分。

此外，本季金塊呈現一種詭異的贏球節奏，當休息2天或2天以上時，球隊戰績0勝5敗，但「背靠背」的第2戰卻是4戰全勝。這場比賽之前，金塊休息了5天，總算是突破休太久的「0勝魔咒」。

穆雷回歸繳出好表現。 路透社

近況不佳的穆雷（Jamal Murray）在休兵兩場之後重新回歸，16投8中拿到全隊最高20分，外加5籃板4助攻；波特17分5籃板4助攻，葛登（Aaron Gordon）、華森（Peyton Watson）、史特羅瑟（Julian Strawther）也都有兩位數得分。

被問到腿筋傷勢，穆雷表示：「賽前我不確定自己上場後會有什麼感覺，也不知道自己能打幾分鐘，我只是想著要全力以赴，『我的腿沒事，充滿能量』。我現在感覺很好，就是一些足底筋膜炎的狀況。每個人或多或少都會面臨傷病問題，但我感覺還可以。很高興能夠重返賽場。」

哈登（James Harden）拿到15分6助攻5籃板，但出現多達9次失誤；鮑威爾（Norman Powell）16分4助攻3籃板，祖巴茲（Ivica Zubac）13分13籃板，波特（Kevin Porter Jr.）也有16分。