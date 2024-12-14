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NBA／太陽爵士合計44顆三分球平歷史 KD不擔心布克迷航

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特。 美聯社
杜蘭特。 美聯社

太陽隊「大哥」杜蘭特（Kevin Durant）傷癒復出對爵士隊，雙方合計投進44顆三分球，追平聯盟歷史紀錄，太陽終場以134：126大勝，中止3連敗。

太陽主將杜蘭特和諾基奇（Jusuf Nurkic）都回歸，比爾（Bradley Beal）因傷缺陣。首節爵士三分球12投8中狂攻39分，第二節10投7中再拿32分。不過太陽火力更兇猛，布克（Devin Booker）和杜蘭特合砍41分，半場打完以76：71領先。

第三節三分球大戰持續延燒，爵士10投6中；太陽則是15投7中，帶著6分領先進入末節。結果決勝節終於演變成打鐵戰，雖爵士一路緊咬，但最後2分鐘太陽打出8：2攻勢，收下比賽勝利。

太陽全場三分球45投22中，爵士39投22中，追平2023年2月23日快艇與國王隊締造的歷史紀錄。當時快艇投進26顆；國王18顆，國王在兩度延長以176：175擊敗快艇。

太陽全隊36次助攻創賽季新高，布克拿下34分8助攻，杜蘭特30分8助攻，瓊斯（Tyus Jones）有19分11助攻。爵士以克拉克森（Jordan Clarkson）砍進23分表現最佳。

杜蘭特缺陣期間太陽1勝9敗，且布克帶隊表現迷航，杜蘭特一歸隊布克就回神，杜蘭特表示，「我一點也不擔心布克，他生涯1萬5000分是有原因的。」談到腳踝狀況，他直言：「太棒了！」

Bradley Beal Devin Booker Kevin Durant 太陽 爵士

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