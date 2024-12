NBA／太陽爵士合計44顆三分球平歷史 KD不擔心布克迷航

太陽隊「大哥」杜蘭特(Kevin Durant)傷癒復出對爵士隊,雙方合計投進44顆三分球,追平聯盟歷史紀錄,太陽終場以134:126大勝,中止3連敗。

太陽主將杜蘭特和諾基奇(Jusuf Nurkic)都回歸,比爾(Bradley Beal)因傷缺陣。首節爵士三分球12投8中狂攻39分,第二節10投7中再拿32分。不過太陽火力更兇猛,布克(Devin Booker)和杜蘭特合砍41分,半場打完以76:71領先。

第三節三分球大戰持續延燒,爵士10投6中;太陽則是15投7中,帶著6分領先進入末節。結果決勝節終於演變成打鐵戰,雖爵士一路緊咬,但最後2分鐘太陽打出8:2攻勢,收下比賽勝利。

太陽全場三分球45投22中,爵士39投22中,追平2023年2月23日快艇與國王隊締造的歷史紀錄。當時快艇投進26顆;國王18顆,國王在兩度延長以176:175擊敗快艇。

太陽全隊36次助攻創賽季新高,布克拿下34分8助攻,杜蘭特30分8助攻,瓊斯(Tyus Jones)有19分11助攻。爵士以克拉克森(Jordan Clarkson)砍進23分表現最佳。

杜蘭特缺陣期間太陽1勝9敗,且布克帶隊表現迷航,杜蘭特一歸隊布克就回神,杜蘭特表示,「我一點也不擔心布克,他生涯1萬5000分是有原因的。」談到腳踝狀況,他直言:「太棒了!」

