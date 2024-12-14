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NBA／無懼保羅遭驅逐！溫班亞瑪上演致勝罰球：持續練習的成果
馬刺在今天比賽中面臨諸多麻煩，受到傷病影響，全隊僅有11人可用之兵，老大哥保羅（Chris Paul）還在首節結束前因不滿判決遭到驅逐出場；且一度領先兩位數分差反被對手超前，在第四節整整落後17分之多。
但即便局勢如此不利，馬刺卻是展現十足韌性，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、瓦賽爾（Devin Vassell）和夏帕尼（Julian Champagnie）第四節合拿24分，帶動一波24比4的猛烈反擊，最後2.4秒雙方平手之際，溫班亞瑪更是命中關鍵兩罰，幫助馬刺在驚濤駭浪中以118比116勝出。
談起這場峰迴路轉的戰役，溫班亞瑪表示：「今晚這場比賽，如果是上個賽季的我們可能早就輸了。顯然保羅很重要，但球隊每個人都展現成熟度。」
對於決定勝負的兩個重要罰球，溫班亞瑪認為這就是持續練習的成果。「你知道的，過去這些年我命中很多罰球。」溫班亞瑪新秀賽季的罰球命中率為79.6%，本季大幅提升到86.8%，進步幅度驚人。
另一項數據也顯示馬刺年輕小將的成長。據統計，馬刺本季在比賽最後5分鐘雙方相差5分內的關鍵時刻中，取得7勝3敗的優勢，全聯盟僅次於騎士的10勝2敗。
溫班亞瑪全場獲得28分7籃板7助攻2阻攻，瓦賽爾替補轟下23分6籃板5助攻，夏帕尼19分，索漢（Jeremy Sochan）15分5籃板3助攻2抄截。
轟進5記三分球的夏帕尼，談到本場比賽的逆轉秀時表示：「不論最終結果是贏還是輸，我們都會在場上繼續拚搏。」
拓荒者陣中兩人破30分，葛蘭特（Jerami Grant）三分球10投8中獨拿32分4籃板，西蒙斯（Anfernee Simons）得到30分7助攻，其中15分出現在第四節。
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