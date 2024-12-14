NBA／無懼保羅遭驅逐！溫班亞瑪上演致勝罰球：持續練習的成果

馬刺在今天比賽中面臨諸多麻煩，受到傷病影響，全隊僅有11人可用之兵，老大哥保羅（Chris Paul）還在首節結束前因不滿判決遭到驅逐出場；且一度領先兩位數分差反被對手超前，在第四節整整落後17分之多。

但即便局勢如此不利，馬刺卻是展現十足韌性，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、瓦賽爾（Devin Vassell）和夏帕尼（Julian Champagnie）第四節合拿24分，帶動一波24比4的猛烈反擊，最後2.4秒雙方平手之際，溫班亞瑪更是命中關鍵兩罰，幫助馬刺在驚濤駭浪中以118比116勝出。

Wemby knocks down 2 CLUTCH free throws and the @spurs hold on for the win! pic.twitter.com/KW5mMKPyrh — NBA (@NBA) 2024年12月14日

談起這場峰迴路轉的戰役，溫班亞瑪表示：「今晚這場比賽，如果是上個賽季的我們可能早就輸了。顯然保羅很重要，但球隊每個人都展現成熟度。」

對於決定勝負的兩個重要罰球，溫班亞瑪認為這就是持續練習的成果。「你知道的，過去這些年我命中很多罰球。」溫班亞瑪新秀賽季的罰球命中率為79.6%，本季大幅提升到86.8%，進步幅度驚人。

另一項數據也顯示馬刺年輕小將的成長。據統計，馬刺本季在比賽最後5分鐘雙方相差5分內的關鍵時刻中，取得7勝3敗的優勢，全聯盟僅次於騎士的10勝2敗。

Chris Paul gets a technical foul, turns the ball over off the inbound pass, never stop complaining, and gets ejected from the game after just 11 minutes of playing time in just 11 seconds. pic.twitter.com/aLoJ3x29rA — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2024年12月14日

溫班亞瑪全場獲得28分7籃板7助攻2阻攻，瓦賽爾替補轟下23分6籃板5助攻，夏帕尼19分，索漢（Jeremy Sochan）15分5籃板3助攻2抄截。

轟進5記三分球的夏帕尼，談到本場比賽的逆轉秀時表示：「不論最終結果是贏還是輸，我們都會在場上繼續拚搏。」

拓荒者陣中兩人破30分，葛蘭特（Jerami Grant）三分球10投8中獨拿32分4籃板，西蒙斯（Anfernee Simons）得到30分7助攻，其中15分出現在第四節。