NBA／連湖人隊內訓練都缺席 詹姆斯何時回歸教頭也「霧煞煞」
在12月9日交手拓荒者缺席後，詹姆斯（LeBron James）今天面對灰狼再次缺賽，最終湖人也以87：97吞敗。而這位39歲老將究竟何時回歸，連教頭瑞迪克（JJ Redick）都不敢保證。
對上拓荒者的比賽中，詹姆斯因為左腳痠痛未出賽，沒想到接下來直接「搞消失」。這場比賽後一直到對上灰狼前僅有一次隊內訓練，但他因「個人因素」缺席，後續這位老將也沒有跟隨球隊前往客場。
今天對上灰狼詹姆斯仍是以左腳痠痛為由缺賽，但具體實情不僅球迷霧裡看花，連主帥也「霧煞煞」。在被問道詹姆斯究竟何時能回歸，瑞迪克也只能回答：「我不知道。」
作為湖人主要戰力，詹姆斯的缺席對比賽會有很大影響。雖已經39歲，但他本季出賽23場還是能貢獻23分9.1助攻8籃板，是紫金大軍的重要進攻發動點，並且球隊近10戰輸掉7場，狀況不佳，亟需一名領袖穩定士氣。
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