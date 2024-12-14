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NBA／單場21次失誤！湖人近11戰吞8敗排名溜滑梯

中央社／ 台北14日電
湖人全場出現21次失誤，且三分線外35投僅10中，命中率28%，無奈吞下最近11戰的第8敗。 美聯社
湖人全場出現21次失誤，且三分線外35投僅10中，命中率28%，無奈吞下最近11戰的第8敗。 美聯社

明尼蘇達灰狼今天在主場迎戰洛杉磯湖人，靠著愛德華（Anthony Edwards）攻下全場最高的23分，終場就以97：87輕取缺少詹姆斯的湖人，收下近6戰第5勝。

年底就將滿40歲的湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）今天繼續因為左腳傷勢缺席，不過總教練瑞迪克（J.J Redick）則透露，詹姆斯因為「個人因素」暫時離隊，但他相信湖人2天後對曼菲斯灰熊的比賽，詹姆斯就會歸隊。

終場前2分13秒，灰狼康利（Mike Conley）三分外線出手沒進，湖人八村壘抓下籃板後試圖快攻，沒想到球被藍道（Julius Randle）抄走後長傳前場給隊友輕鬆上籃得分，灰狼又將差距擴大到89比82領先，而時間剩下2分鐘。

這次攻防就是湖人本場的縮寫，全場出現21次失誤，且三分線外35投僅10中，命中率28%，無奈吞下最近11戰的第8敗。

湖人在過去的11場比賽，雖可以攻下103.3分，但每場卻丟掉113.7分，糟糕的防守，是讓他們從季初西區第3一路跌到現在西區第10的主因。

拜NBA CUP所賜，湖人在12月9日打完波特蘭拓荒者後，接下來的11天僅有2場比賽，儘管總教練瑞迪克口口聲聲說要利用這段空檔好好檢討全隊攻防，但從今天看來似乎作用不大。

拿下主場對戰湖人4連勝的灰狼，除了少主愛德華攻下23分外，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）拿下12分、13籃板。

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