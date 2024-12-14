NBA／安比德遭「打臉」再度掛傷 馬克西：球隊只能繼續前進

費城76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）的「玻璃屬性」又再度出現！在今天主場對溜馬的比賽中，安比德再次因傷退場，76人最終以107比121落敗。

安比德是上半場快結束前爭搶籃板時，被馬瑟倫（Bennedict Mathurin）擊中臉部。讓他當場倒地，隨後退場接受檢查。76人後續宣佈，安比德因「右側臉頰及鼻子受到撞擊」無法繼續比賽。安比德此戰得到12分5助攻4籃板。

This makes me think I could beat up Joel Embiid



pic.twitter.com/U9CXXJefin — Hebrew Hammers 🔨 (@Hebrew__Hammers) 2024年12月14日

過去安比德曾多次面臨臉部傷勢問題，包括在2022年季後賽對暴龍時與西亞康（Pascal Siakam）碰撞導致眼眶骨折，以及2018年與隊友佛爾茲（Markelle Fultz）碰撞後。去年，安比德在對紐約的首輪季後賽失利後透露他患有貝爾氏麻痺症（Bell's Palsy）。

不只是安比德再次受傷，本季表現優異的新秀麥肯還在比賽中重摔，同樣提前退場，可能會觸發「腦震盪協議」。76人季前雖然力組三巨頭，但3人一共才合體3場比賽，並面臨嚴重的傷病困擾，加上此戰輸球後，戰績僅7勝16敗。

這場比賽馬克西（Tyrese Maxey）獲得22分3籃板2助攻，出現6次失誤，喬治（Paul George）也沒太多表現，進帳15分5籃板2助攻2抄截2阻攻；烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）12分13籃板。

安比德再度受傷提前退場。 美聯社

溜馬前三節在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）帶領下取得7分領先優勢，最多領先達18分；末節團隊命中率衝到6成，得分多點開花，差距最多來到19分差。哈利伯頓命中7記三分球，攻下32分11助攻，席亞康（Pascal Siakam）23分8籃板，替補的托平（Obi Toppin）獲得20分8籃板。

安比德再次倒下，76人勢必又將面臨新的考驗。「我們只能繼續前進，」馬克西表示，「這真的很糟糕，因為我們正朝著正確的方向前進。球員們也正在摸索各自的角色，了解教練的期望，並以正確的方式比賽。我們知道如何與安比德一起打球，現在我們可能需要重新適應沒有他的情況。沒關係也只能這樣了，人生就是如此。」