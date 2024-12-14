快訊

預約取消+放鳥過半數！ 「門前隱味牛肉麵」宣布：不再提供線上訂位服務

「最美小學生」長大了！Ella零死角混血美貌100%迪士尼公主

NBA／安比德遭「打臉」再度掛傷 馬克西：球隊只能繼續前進

聯合新聞網／ 綜合外電報導
力組三巨頭的76人，本季戰績跌落谷底。 法新社
力組三巨頭的76人，本季戰績跌落谷底。 法新社

費城76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）的「玻璃屬性」又再度出現！在今天主場對溜馬的比賽中，安比德再次因傷退場，76人最終以107比121落敗。

安比德是上半場快結束前爭搶籃板時，被馬瑟倫（Bennedict Mathurin）擊中臉部。讓他當場倒地，隨後退場接受檢查。76人後續宣佈，安比德因「右側臉頰及鼻子受到撞擊」無法繼續比賽。安比德此戰得到12分5助攻4籃板。

過去安比德曾多次面臨臉部傷勢問題，包括在2022年季後賽對暴龍時與西亞康（Pascal Siakam）碰撞導致眼眶骨折，以及2018年與隊友佛爾茲（Markelle Fultz）碰撞後。去年，安比德在對紐約的首輪季後賽失利後透露他患有貝爾氏麻痺症（Bell's Palsy）。

不只是安比德再次受傷，本季表現優異的新秀麥肯還在比賽中重摔，同樣提前退場，可能會觸發「腦震盪協議」。76人季前雖然力組三巨頭，但3人一共才合體3場比賽，並面臨嚴重的傷病困擾，加上此戰輸球後，戰績僅7勝16敗。

這場比賽馬克西（Tyrese Maxey）獲得22分3籃板2助攻，出現6次失誤，喬治（Paul George）也沒太多表現，進帳15分5籃板2助攻2抄截2阻攻；烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）12分13籃板。

安比德再度受傷提前退場。 美聯社
安比德再度受傷提前退場。 美聯社

溜馬前三節在哈利伯頓（Tyrese Haliburton）帶領下取得7分領先優勢，最多領先達18分；末節團隊命中率衝到6成，得分多點開花，差距最多來到19分差。哈利伯頓命中7記三分球，攻下32分11助攻，席亞康（Pascal Siakam）23分8籃板，替補的托平（Obi Toppin）獲得20分8籃板。

安比德再次倒下，76人勢必又將面臨新的考驗。「我們只能繼續前進，」馬克西表示，「這真的很糟糕，因為我們正朝著正確的方向前進。球員們也正在摸索各自的角色，了解教練的期望，並以正確的方式比賽。我們知道如何與安比德一起打球，現在我們可能需要重新適應沒有他的情況。沒關係也只能這樣了，人生就是如此。」

相關新聞

NBA／詹姆斯持續缺陣湖人難翻身 愛德華率灰狼輕騎過關

在詹姆斯（LeBron James）持續缺陣的情況下，即使里夫斯（Austin Reaves）傷癒回歸，湖人整體進攻仍是面臨極大麻煩，團隊投籃命中率僅38.4%，三分球35投10中，全場一路落後，最多

NBA／安比德又受傷76人不敵溜馬 諾斯：他真的很不幸

本季因各種傷勢只打5場的76人隊安比德（Joel Embiid）又受傷了，今天在主場迎戰溜馬隊，安比德半場結束前被打到右臉，提前退場，76人終場以107：121輸球。 第二節讀秒階段溜馬球員馬瑟

NBA／勇士是「胖虎」威廉森潛在下家？美媒提3換1交易方案

ESPN記者馬克斯（Bobby Marks）今天在節目上提到，如果鵜鶘隊想在交易截止日前送走「胖虎」威廉森（Zion Williamson），勇士隊將是潛在下家。 威廉森本季因傷只打6場，馬克斯

NBA／裁判親人遭球迷傳死亡威脅 「丈夫該被處決」引網友怒批太過火

在NBA當中，不僅選手和教練，裁判也是重要一環。他們每次吹判都會對比賽走向有重大影響，因此經常引起各界討論，也導致某些「麻煩」招身。近日，《NBA裁判》在官方社群發出貼文，內容是球迷對某位裁判的親人進

NBA／安比德遭「打臉」再度掛傷 馬克西：球隊只能繼續前進

費城76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）的「玻璃屬性」又再度出現！在今天主場對溜馬的比賽中，安比德再次因傷退場，76人最終以107比121落敗。 安比德是上半場快結束前爭搶籃板時，被馬

NBA／「皇子」砍30分後喜訊再一樁 南灣湖人將迎來前馬刺球員

「皇子」布朗尼（Bronny James）於昨天飆出生涯新高30分後，發展聯盟「G聯盟（G League）」球隊南灣湖人稍早在官方社群發出另一喜訊，表示已經與前馬刺球員葛拉罕（Devonte' Gra

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。