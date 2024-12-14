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NBA／「皇子」砍30分後喜訊再一樁 南灣湖人將迎來前馬刺球員

聯合新聞網／ 綜合報導
南灣湖人稍早在官方社群發出公告，表示將迎來前馬刺球員葛拉罕。 美聯社
南灣湖人稍早在官方社群發出公告，表示將迎來前馬刺球員葛拉罕。 美聯社

「皇子」布朗尼Bronny James）於昨天飆出生涯新高30分後，發展聯盟「G聯盟（G League）」球隊南灣湖人稍早在官方社群發出另一喜訊，表示已經與前馬刺球員葛拉罕（Devonte' Graham）簽下合約，將迎接這位NBA6年級生來到洛城。

葛拉罕在2018年被老鷹以第二輪第34順位選中，隨後被交易至黃蜂，開啟NBA之旅。他在2019～20賽季達到巔峰，場均上看18分，各項數據也都是生涯最高。不過隨著角色定位改變與交易，數據逐年下滑，直到上賽季為馬刺出賽23場，僅留下5分1.6籃板2.1助攻。

新賽季葛拉罕與拓荒者簽下「Exhibit 10」合約，但沒有獲得上場機會就被裁掉，最終轉而投入G聯盟發展，並與當紅炸子雞南灣湖人簽下合約，期望能得到更多出場和被看到的機會。

Bronny James Graham 南灣湖人 布朗尼 葛拉罕

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