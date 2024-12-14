NBA／安比德又受傷76人不敵溜馬 諾斯：他真的很不幸

本季因各種傷勢只打5場的76人隊安比德（Joel Embiid）又受傷了，今天在主場迎戰溜馬隊，安比德半場結束前被打到右臉，提前退場，76人終場以107：121輸球。

第二節讀秒階段溜馬球員馬瑟倫（Bennedict Mathurin）爭搶籃板時，不慎重擊安比德右臉，安比德瞬間痛苦倒地，隨後提前離場，總共只打17分鐘，留下12分4籃板5助攻的數據。

Joel Embiid has been ruled out with injury vs. Pacers



He will undergo further testing after 'impact to right side of face' pic.twitter.com/K0E7jrYB4F — Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2024

溜馬上半場打完領先11分，下半場一度領先達18分，76人末節曾追到個位數，但溜馬又轟出一波12：0攻勢，奠定勝基。

溜馬控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場得到32分11助攻，席亞康（Pascal Siakam）有23分8籃板，托平（Obi Toppin）砍進20分8籃板3抄截。76人則以馬克西（Tyrese Maxey）攻下22分表現最佳。

76人總教練諾斯（Nick Nurse）賽後受訪時表示，安比德還在接受測試，沒最新消息。諾斯也談到安比德的心理狀態，「他整周狀態都很好，且參加所有訓練，我們做很多事讓他跟上節奏。我可以想像，他可能會覺得自己頭上有一片烏雲，他真的很不幸，總是不斷遇到阻礙。」