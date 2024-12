NBA／安比德又受傷76人不敵溜馬 諾斯：他真的很不幸

本季因各種傷勢只打5場的76人隊安比德(Joel Embiid)又受傷了,今天在主場迎戰溜馬隊,安比德半場結束前被打到右臉,提前退場,76人終場以107:121輸球。

第二節讀秒階段溜馬球員馬瑟倫(Bennedict Mathurin)爭搶籃板時,不慎重擊安比德右臉,安比德瞬間痛苦倒地,隨後提前離場,總共只打17分鐘,留下12分4籃板5助攻的數據。

Joel Embiid has been ruled out with injury vs. Pacers



He will undergo further testing after 'impact to right side of face' pic.twitter.com/K0E7jrYB4F