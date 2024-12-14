NBA／裁判親人遭球迷傳死亡威脅 「丈夫該被處決」引網友怒批太過火

在NBA當中，不僅選手和教練，裁判也是重要一環。他們每次吹判都會對比賽走向有重大影響，因此經常引起各界討論，也導致某些「麻煩」招身。近日，《NBA裁判》在官方社群發出貼文，內容是球迷對某位裁判的親人進行死亡威脅，讓網友也直言真的「太過火」。

該貼文截出網友雷根（Robert Regan）與某位裁判親戚的對話紀錄，內容如下：「你的丈夫應該要為了他的吹判被公開處決，希望你的兒子會得到癌症，並且在過世前都因病極度痛苦的過活。」

《NBA裁判》強烈譴責該行為，說道：「沒人應該接受這樣的語言騷擾，但是聯盟中裁判的家人卻經常收到類似訊息，令人難以接受。我們必須強調，裁判和他們的親人也是人。」他們也進一步點出，球員和教練在場上的行為也時常導致他們遭受不同程度的厭惡，「我們鼓勵他們，能夠在場上或公眾場合行始他們說出一切不公的權力。」

這篇貼文發出後，引起了網友討論，許多人認為太超過，就算吹判有些時候不合理，但這麼做也不好，「用錯的方式對待錯的事情不會變正確。」、「太糟了！」、「這件事情真的難以令人接受。」不過也有網友點出問題，認為這麼做不對，但裁判畢竟有收費，在最高層級的比賽需要更專業的吹判，甚至有人提出可以在比賽結束時發出影片，回顧響哨時機是否正確。