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NBA／勇士是「胖虎」威廉森潛在下家？美媒提3換1交易方案
ESPN記者馬克斯（Bobby Marks）今天在節目上提到，如果鵜鶘隊想在交易截止日前送走「胖虎」威廉森（Zion Williamson），勇士隊將是潛在下家。
威廉森本季因傷只打6場，馬克斯指出，「威廉森的狀況很有趣，因為他現在受傷了，我們不知道他何時會回歸。他需要在場上打球，這樣才能發揮最大價值，我一直認為勇士是潛在交易對象。」
馬克斯進一步解釋威廉森加盟勇士的可能性，「如果你在尋找具備潛力成為超級球星的人，我認為健康的威廉森能成為那個人。」馬克斯認為勇士能以維金斯（Andrew Wiggins）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和魯尼（Kevon Looney）當交易籌碼。
馬克斯表示，「對勇士來說，想不付太多代價，就得到有明星實力且風險較低的球員，那個人就是威廉森。」
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