NBA／溜馬急需替補長人 熱火送走布萊恩獲二輪籤互換權

根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，熱火與溜馬達成交易協議，送出中鋒布萊恩（Thomas Bryant），換來一個未來的二輪籤互換權。

就勞資協議規定，布萊恩將在美國時間周日正式取得交易資格，屆時才會正式宣佈交易達成。

現年27歲的布萊恩，生涯先後效力過快艇、巫師、湖人、金塊、熱火等隊，今年休賽季重新被熱火簽回去，累積出賽10場，平均上場時間11.5分鐘，得到4.1分3.2籃板。

由於溜馬兩名長人傑克森（Isaiah Jackson）和威斯曼（James Wiseman）先後宣告賽季報銷，分別獲得220萬美元和120萬美元的傷病特例；急需尋找替補長人的溜馬因此找上了布萊恩。

另一方面，薪資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，熱火透過交易將可以省下470萬美元的支出，同時獲得210萬美元的交易特例，目前他們團隊薪資低於「第二層硬上限（Apron）」370萬美元，陣中13名球員握有正式合約。