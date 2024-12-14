聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／2017年狀元佛爾茲仍是自由球員 傳湖人有意簽下他
2017年狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）至今仍是自由球員，據「ClutchPoints」記者厄文（Anthony F.Irwin）報導，湖人對他感興趣。
佛爾茲生涯遭遇許多傷病，投籃能力一直是他的弱點，上季為魔術隊出戰43場，平均得到7.8分3.2籃板2.8助攻，整體投籃命中率47.2%，三分命中率僅22.2%。休賽季他的合約到期，卻乏人問津。
厄文指出，湖人內部已經談過簽下佛爾茲，雖然佛爾茲沒有達到狀元的期待，但上季為魔術效力時表現穩定。
厄文分析如果湖人簽下佛爾茲，他將取代文森（Gabe Vincent）扮演的角色，若湖人交易走羅素（D'Angelo Russell），他也能提供後場深度。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言