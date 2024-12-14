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NBA／2017年狀元佛爾茲仍是自由球員 傳湖人有意簽下他

聯合新聞網／ 綜合報導
2017年狀元郎佛爾茲(左)。 美聯社
2017年狀元郎佛爾茲(左)。 美聯社

2017年狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）至今仍是自由球員，據「ClutchPoints」記者厄文（Anthony F.Irwin）報導，湖人對他感興趣。

佛爾茲生涯遭遇許多傷病，投籃能力一直是他的弱點，上季為魔術隊出戰43場，平均得到7.8分3.2籃板2.8助攻，整體投籃命中率47.2%，三分命中率僅22.2%。休賽季他的合約到期，卻乏人問津。

厄文指出，湖人內部已經談過簽下佛爾茲，雖然佛爾茲沒有達到狀元的期待，但上季為魔術效力時表現穩定。

厄文分析如果湖人簽下佛爾茲，他將取代文森（Gabe Vincent）扮演的角色，若湖人交易走羅素（D'Angelo Russell），他也能提供後場深度。

湖人

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