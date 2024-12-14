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NBA／籃網崔永熙追夢傳噩耗 左膝前十字韌帶撕裂賽季報銷

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
崔永熙遭逢ACL重傷。 法新社
崔永熙遭逢ACL重傷。 法新社

今年離開CBA前往NBA追夢、並且與籃網簽下雙向合約的中國小將崔永熙，雖然才在球季初期階段卻傳出噩耗，被確診為左膝前十字韌帶撕裂（ACL），賽季提前報銷。

崔永熙目前正效力籃網的發展聯盟球隊長島籃網，在昨天和緬因塞爾蒂克的比賽中不慎受傷倒地，直接被攙扶退場。退場前他上場11分鐘，4投1中獲得2分4籃板3助攻。

崔永熙與籃網的雙向合約為兩年，其中首年為全額保障，第2年則為球隊選項。他開季以來為籃網出賽5場，一共上場10分鐘，留下3分2籃板的數據；他在發展聯盟出賽5場，平均6.2分2.6籃板1.2助攻。

崔永熙成為史上第7位在NBA例行賽登場的中國球員，也是2018年的周琦後，再度有中國球員於NBA得分。

目前還未有消息指出崔永熙會在何時進行手術治療，但預計會留在美國進行漫長的復健療程。

明年NBA季前賽將重返中國，太陽與籃網將於澳門交手，其中一個考量點便是希望透過崔永熙增加號召力。不過以一班球員左膝前十字韌帶撕裂的恢復時間來看，崔永熙能否趕上明年季前賽仍是問號，至於手術後的情況如何，也是一個考驗

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