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NBA／NBA盃四強決戰票價暴跌 美媒曝小市場球隊交手欠缺吸引力

聯合新聞網／ 綜合外電報導
勇士慘遭火箭逆轉，無緣挺進NBA盃最後四強。 美聯社
勇士慘遭火箭逆轉，無緣挺進NBA盃最後四強。 美聯社

今年NBA盃四強隊伍已經出爐，亞特蘭大老鷹、密爾瓦基公鹿、休士頓火箭則和西區龍頭奧克拉荷馬城雷霆將在拉斯維加斯的「T-Mobile Arena」展開最終決戰。然而，與去年首次舉辦季中錦標賽相比，本屆平均票價從237美元大幅降至98美元，持續下探中，引發關注和討論。

有媒體指出，老鷹公鹿之戰的進場票價只需要29美元，雷霆火箭之戰為39美元；冠軍賽票價為79美元。其中一個主要原因在於，這4支球隊都非大城市規模，難以像洛杉磯、紐約或波士頓等城市擁有全國性的穩定粉絲基礎，且能吸引外地球迷特別前往拉斯維加斯觀賽。

其次，這4強對戰組合一直到12月11日才能確定，距離4強交戰僅剩3天時間，對於東岸城市的球迷來說，臨時計畫飛去拉斯維加顯然是大工程，時間與金錢成本相對更高。

比賽開打時間同樣也值得商榷。首場比賽於當地時間下午1點30分舉行，第2場比賽則安排在下午5點30分。在以夜生活和賭場聞名的拉斯維加斯，下午時段並非黃金時間，對於現場氛圍營造不利。

儘管票價下滑，本屆四強賽依然有許多看點。雷霆與火箭是西區戰績最佳的兩支球隊，陣中年輕好手的比拼，堪稱是未來之爭。而公鹿和老鷹則擁有多位球星名將，如安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）和楊恩（Trae Young）等，他們的表現也是各界關注的焦點。

上季四強組合分別為湖人、鵜鶘、公鹿和溜馬，紫金軍團在詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）帶領下，奪得首屆季中錦標賽冠軍。

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