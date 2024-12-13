NBA／美媒曝勇士想追求詹皇 洛時打臉：他想和湖人一起贏

ESPN知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日在節目提到，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和湖人隊詹姆斯（LeBron James）是勇士隊交易目標。

近日有傳聞勇士想交易球星與柯瑞（Stephen Curry）搭檔，溫德霍斯特在節目上表示，「勇士一直積極地尋找球星，今年夏天曾試探過幾位球星。如果巴特勒可以被交易，可能成為一個選項。」

溫德霍斯特接著提到，「名單上還有誰？那就是詹姆斯。我知道這是聯盟最令人期待的可能性，這場景真的讓人興奮。自去年起，勇士就夢想詹姆斯、柯瑞與格林（Draymond Green）搭檔，去年2月曾問過，但被拒絕。」

不過「洛杉磯時報」記者沃伊克（Dan Woike）不認為詹皇會離開湖人，「自從加盟湖人以來，詹皇就說想在湖人結束生涯。唯一重要的事是，詹皇是否想被交易，就算湖人想賣他，也沒有主動權，因為詹皇有交易否決權。」

沃伊克強調，「還沒有把布朗尼（Bronny James）的因素算進去，所有跡象都表明，詹皇想和湖人一起贏球。」