NBA／ 勇士關鍵時刻就軟手！柯瑞：得不了分我們就是平庸球隊

勇士近期陷入大低潮，昨日1分之差不敵火箭後，近9戰僅拿下2勝，相比開季前15場比賽只輸3場、彷彿不同球隊。當家球星柯瑞（Stephen Curry）與教頭柯爾（Steve Kerr）賽後受訪時點出全隊在關鍵時刻進攻當機的問題，「得不了分，我們就只是一隻平庸的隊伍」。

勇士昨日以90：91輸給火箭，無NBA盃4強後，柯瑞在受訪時點出最大問題，「比賽收官階段得不了分浪費領先的情形必須解決，否則我們終將是隻平庸的隊伍。事實上我要負全責，我需要更好的組織進攻，球在我手上就必須要投進。」

柯爾也異口同聲提到勇士總是無法將良好的狀態維持到比賽結束，「我們得不了分，像是讀秒階段從格林（Draymond Green）傳給庫明加（Jonathan Kuminga）的失誤影響甚鉅，但前半節大家都能做的很棒，後面就是一場災難。我們應該可以做得更好讓局面變不同，解放庫明加和柯瑞的空間。」

從數據來看，勇士近幾場比賽時常在最後5分鐘陷入得分荒，最終讓對手反超。11月24日與馬刺交手，最後5分鐘遭到16：4強攻逆轉、兩天後對上籃網，在第3節最多領先18分的情況下，最終輸掉8分作收，抑或是12月4日客場挑戰金塊，在剩下6分13秒時仍領先11分，最後卻以115：119沒能維持優勢吞敗。

根據統計勇士在本季15場最後5分鐘只有5分差的比賽輸了8場，包含過去7戰輸了6場，上季他們在同樣情況下只有24勝24負，最後也錯過了季後賽。近期老症狀又重演，太多該贏未贏的比賽讓勇士排名下滑至西區第五。

柯瑞說全隊已意識到問題嚴重性，該怎麼改善很大程度決定本季他們能走多遠，「我們正在實驗各種可能，無論是否能解決，這個問題都會是我們本賽季的關鍵，因為大多數的比賽我們都該拿下的」，他接著說：「這是好的跡象，但也是壞的跡象。」