聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／近況欠佳數據明顯下滑 詹姆斯個人因素暫離湖人
先前因腳傷缺席對拓荒者一戰的湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James），明天對灰狼的比賽將再次缺席。總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，詹姆斯是因為個人因素離開球隊，不過台灣時間周一對灰熊的比賽，詹姆斯有望回歸。
「對他來說這是一個休息的好機會。」瑞迪克表示。
原本有意挑戰82場全勤的詹姆斯，在日前表現明顯下滑的狀態下，利用NBA盃舉辦期間的空檔，一口氣休兵了5天之久；如今決定繼續缺席，至少可以獲得8天休息時間。
而打完灰熊之後，湖人又有4天休息時間，等於將近兩個星期只打了2場比賽，有助於球隊重新調整。瑞迪克也提到，如果球員想要去小小度假一下放鬆放鬆，這是很好的事情。
即將滿40歲的詹姆斯本季場均出賽35.1分鐘，平均得到23分8籃板9.1助攻，數據表現依舊強勁；不過近期詹姆斯明顯陷入低潮，多項數據下滑，例如投籃命中率是近10年的第2低，僅高於2019-20年賽季的49.3%；場均失誤4.1次是生涯第2高，僅次於2017-18賽季的4.2次；場均正負值-5.6，在湖人陣中倒數第1。
湖人本季至今13勝11敗，排名西區第8，勝場數還比去年同時期少了1勝，對於新上任的瑞迪克來說，考驗才剛要開始。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言