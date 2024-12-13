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NBA／近況欠佳數據明顯下滑 詹姆斯個人因素暫離湖人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯(左)繼續休兵。 法新社
詹姆斯(左)繼續休兵。 法新社

先前因腳傷缺席對拓荒者一戰的湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James），明天對灰狼的比賽將再次缺席。總教練瑞迪克（JJ Redick）透露，詹姆斯是因為個人因素離開球隊，不過台灣時間周一對灰熊的比賽，詹姆斯有望回歸。

「對他來說這是一個休息的好機會。」瑞迪克表示。

原本有意挑戰82場全勤的詹姆斯，在日前表現明顯下滑的狀態下，利用NBA盃舉辦期間的空檔，一口氣休兵了5天之久；如今決定繼續缺席，至少可以獲得8天休息時間。

而打完灰熊之後，湖人又有4天休息時間，等於將近兩個星期只打了2場比賽，有助於球隊重新調整。瑞迪克也提到，如果球員想要去小小度假一下放鬆放鬆，這是很好的事情。

即將滿40歲的詹姆斯本季場均出賽35.1分鐘，平均得到23分8籃板9.1助攻，數據表現依舊強勁；不過近期詹姆斯明顯陷入低潮，多項數據下滑，例如投籃命中率是近10年的第2低，僅高於2019-20年賽季的49.3%；場均失誤4.1次是生涯第2高，僅次於2017-18賽季的4.2次；場均正負值-5.6，在湖人陣中倒數第1。

湖人本季至今13勝11敗，排名西區第8，勝場數還比去年同時期少了1勝，對於新上任的瑞迪克來說，考驗才剛要開始。

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