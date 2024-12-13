NBA／外線大爆發瞄準最佳第六人 普里查德盼努力獲得證明

塞爾蒂克替補後衛普里查德（Payton Pritchard）去年曾因上場時間有限，傳出向球隊請求交易，到後來獲得續約，他本季打出最佳第6人氣勢，今天攻下27分，率隊以123比99擊敗活塞，取得對戰12連勝。

26歲的普里查德在2020年NBA選秀會首輪第26順位被波士頓塞爾蒂克選中，進入到這支後場競爭激烈的球隊中，2022-23賽季隨著懷特（Derrick White）、布波格登（Malcolm Brogdon）加入，壓縮他上場空間，無論是上場時間或得分各項數據都來到生涯新低。

去年夏天一度傳出普里查德向球隊請求將他交易出去的消息，但後來並未成真，反倒是在10月獲得球隊一紙4年3000萬美元（約新台幣9.8億元）提前續約的合約。

普里查德本季上場時間逐漸增加，表現更是大爆發，前24場出賽，平均上場28.3分鐘，場均16.1分、3.3籃板，三分命中率43%都是生涯新高。塞爾蒂克隨隊記者葛林柏格（Dan Greenberg）日前就曾盛讚，以普里查德數據，待在大部分NBA球隊，都會是先發球員。

塞爾蒂克今天主場對戰活塞一役，球星泰托姆（Jayson Tatum）因膝傷缺陣，但全隊仍展現驚人三分火力，投進20顆三分球，不僅直取賽季第20勝，還收下對戰活塞12連勝。

除了懷特拿下23分外，普里查德從替補出發，命中7記外線斬獲全隊最高的27分、10次助攻，並成為隊史第10名三分球進球數達500顆的球員，也為自己角逐年度最佳第六人獎項再添助力。

談到競爭年度最佳第六人，普里查德表示：「這不是我真正需要思考的，但如果可以獲獎，我想是這會讓我的努力獲得證明，將會是一種榮譽。」