快訊

劍指王義川！藍提非法監控調查委員會 交付朝野協商

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官！ 醫曝「判斷指標」：要及早就診

NBA／外線大爆發瞄準最佳第六人 普里查德盼努力獲得證明

中央社／ 台北13日電
普里查德本季表現大躍進，成了綠衫軍陣中一把利器。 路透社
普里查德本季表現大躍進，成了綠衫軍陣中一把利器。 路透社

塞爾蒂克替補後衛普里查德（Payton Pritchard）去年曾因上場時間有限，傳出向球隊請求交易，到後來獲得續約，他本季打出最佳第6人氣勢，今天攻下27分，率隊以123比99擊敗活塞，取得對戰12連勝。

26歲的普里查德在2020年NBA選秀會首輪第26順位被波士頓塞爾蒂克選中，進入到這支後場競爭激烈的球隊中，2022-23賽季隨著懷特（Derrick White）、布波格登（Malcolm Brogdon）加入，壓縮他上場空間，無論是上場時間或得分各項數據都來到生涯新低。

去年夏天一度傳出普里查德向球隊請求將他交易出去的消息，但後來並未成真，反倒是在10月獲得球隊一紙4年3000萬美元（約新台幣9.8億元）提前續約的合約。

普里查德本季上場時間逐漸增加，表現更是大爆發，前24場出賽，平均上場28.3分鐘，場均16.1分、3.3籃板，三分命中率43%都是生涯新高。塞爾蒂克隨隊記者葛林柏格（Dan Greenberg）日前就曾盛讚，以普里查德數據，待在大部分NBA球隊，都會是先發球員。

塞爾蒂克今天主場對戰活塞一役，球星泰托姆（Jayson Tatum）因膝傷缺陣，但全隊仍展現驚人三分火力，投進20顆三分球，不僅直取賽季第20勝，還收下對戰活塞12連勝。

除了懷特拿下23分外，普里查德從替補出發，命中7記外線斬獲全隊最高的27分、10次助攻，並成為隊史第10名三分球進球數達500顆的球員，也為自己角逐年度最佳第六人獎項再添助力。

談到競爭年度最佳第六人，普里查德表示：「這不是我真正需要思考的，但如果可以獲獎，我想是這會讓我的努力獲得證明，將會是一種榮譽。」

延伸閱讀

NBA／真的是天敵！綠衫軍少泰托姆仍輕取活塞奪對戰12連勝

NBA／莫蘭特瘋狂一灌帶動氣勢 灰熊暌違11年客場退塞爾蒂克

NBA／普里查德打出最佳第6人驚奇 布朗：我只需在底角休息

NBA／近4戰轟21顆三分球 普里查德助綠衫軍滅熱火

相關新聞

NBA／巴特勒曬新髮色回應交易風波 熱火教頭批傳聞「胡言亂語」

熱火今天以114：104擊敗暴龍，豪取4連勝，不過陣中球星巴特勒（Jimmy Butler）陷入交易傳聞。而近日主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）出面回應，表示賽季開始本來就會伴隨謠言，「

NBA／布朗尼與名將之子G聯盟同場競技 狂飆生涯新高30分

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）近期在G聯盟練功，今天面對太陽隊G聯盟球隊，狂轟生涯新高30分，但南灣湖人隊仍以100：106輸球。 布朗尼首節就砍進8

NBA／真的是天敵！綠衫軍少泰托姆仍輕取活塞奪對戰12連勝

塞爾蒂克今天在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）缺陣的情況下於主場出戰活塞，在本季最佳第六人熱門普里查德（Pay...

NBA／打臉柯爾！勇士惜敗火箭 裁判報告證實庫明加有犯規

勇士日前對上火箭，以90：91無緣NBA盃4強，戲劇性結束對戰15連勝不敗神話。其中庫明加（Jonathan Kuminga）在讀秒階段的犯規引起爭議，讓主帥柯爾（Steve Kerr）痛批「小學裁判

NBA／美媒曝勇士想追求詹皇 洛時打臉：他想和湖人一起贏

ESPN知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）近日在節目提到，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和湖人隊詹姆斯（LeBron James）是勇士隊交易目標。 近日有傳聞勇

NBA／外線大爆發瞄準最佳第六人 普里查德盼努力獲得證明

塞爾蒂克替補後衛普里查德（Payton Pritchard）去年曾因上場時間有限，傳出向球隊請求交易，到後來獲得續約，他本季打出最佳第6人氣勢，今天攻下27分，率隊以123比99擊敗活塞，取得對戰12連勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。