NBA／布朗尼與名將之子G聯盟同場競技 狂飆生涯新高30分

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）近期在G聯盟練功，今天面對太陽隊G聯盟球隊，狂轟生涯新高30分，但南灣湖人隊仍以100：106輸球。

布朗尼首節就砍進8分，幫助球隊取得13分領先。第二節布朗尼拿下5分，太陽後衛華盛頓（TyTy Washington Jr.）則砍進11分，半場打完湖人領先剩8分。

第三節布朗尼只攻進4分，湖人帶著4分領先進入決勝節。儘管布朗尼末節豪取13分，但他關鍵時刻2次出手都沒進，最終以6分之差輸球。

布朗尼只打25分鐘，23投13中，其中三分球9投3中，拿下30分3籃板2助攻，還有1抄截1阻攻。太陽方面，布朗尼對位的華盛頓得到24分6籃板6助攻，名人堂控衛史塔克頓（John Stockton）之子小史塔克頓（David Stockton）得到16分6助攻5抄截。