NBA／布朗尼與名將之子G聯盟同場競技 狂飆生涯新高30分

詹姆斯(LeBron James)大兒子布朗尼(Bronny James)近期在G聯盟練功,今天面對太陽隊G聯盟球隊,狂轟生涯新高30分,但南灣湖人隊仍以100:106輸球。

布朗尼首節就砍進8分,幫助球隊取得13分領先。第二節布朗尼拿下5分,太陽後衛華盛頓(TyTy Washington Jr.)則砍進11分,半場打完湖人領先剩8分。

第三節布朗尼只攻進4分,湖人帶著4分領先進入決勝節。儘管布朗尼末節豪取13分,但他關鍵時刻2次出手都沒進,最終以6分之差輸球。

布朗尼只打25分鐘,23投13中,其中三分球9投3中,拿下30分3籃板2助攻,還有1抄截1阻攻。太陽方面,布朗尼對位的華盛頓得到24分6籃板6助攻,名人堂控衛史塔克頓(John Stockton)之子小史塔克頓(David Stockton)得到16分6助攻5抄截。

Bronny James just dropped 30 POINTS in his first G League road game 😮‍💨 (h/t @swishcultures_)



