快訊

法國年度最駭人事件：83人下藥性侵卻毫無犯罪意識

畫面曝…超商麵包袋內驚見「活蟑螂亂竄」 她嚇壞用指甲戳死小強

南韓下屆總統換誰當？民調：在野黨魁的「他」37％大勝執政黨魁

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／巴特勒曬新髮色回應交易風波 熱火教頭批傳聞「胡言亂語」

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火球星巴特勒陷入交易傳聞，讓主帥史波斯特拉出面闢謠，他本人也用染頭髮回應。 法新社
熱火球星巴特勒陷入交易傳聞，讓主帥史波斯特拉出面闢謠，他本人也用染頭髮回應。 法新社

熱火今天以114：104擊敗暴龍，豪取4連勝，不過陣中球星巴特勒Jimmy Butler）陷入交易傳聞。而近日主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）出面回應，表示賽季開始本來就會伴隨謠言，「根本不用在意，因為多半都是胡言亂語。」

爭議始於ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania），他近期才透露熱火願意聽取巴特勒交易報價，日前新消息再一樁。經紀人李（Bernard Lee）指出，「巴特勒也願意去太陽，成為繼獨行俠、火箭、勇士後的另一願望清單。」

不料該消息真實性卻受到質疑，李出面闢謠，強調自己只是因為太忙碌所以同意新聞中能引述自己的話，「但請你（查拉尼亞）停止在你唬爛的報導中放入我的名字。」太陽知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）也回應球隊並沒有打算追求巴特勒。

情況在今天稍早又出現轉機，甘巴德羅在個人社群突然轉舵，認為太陽對巴特勒的興趣會依賴球隊戰績走向而定，「其實查拉尼亞也沒說錯，我確實聽到巴特勒對太陽感興趣。」

無論事實如何，巴特勒都不可避免地陷入交易討論，讓史波斯特拉也不得不站出來回應傳言：「這就是我們的專業。外界總會在某些時間傳出什麼故事，但我們不能受到干擾。現在球隊處在最穩定、最好的狀態，所以我不會在意，任何人也不該在意這些陳述，因為多半就只是胡言亂語。」

巴特勒則是在IG限時動態中發出新染的頭髮，不過顏色暗藏玄機，4張照片分別是金色、藍色、紅色、橘色，對應勇士、獨行俠、火箭和太陽，讓外界更加霧裡看花，猜測他是在調侃抑或是暗示。

Jimmy Butler 巴特勒 熱火

相關新聞

NBA／巴特勒曬新髮色回應交易風波 熱火教頭批傳聞「胡言亂語」

熱火今天以114：104擊敗暴龍，豪取4連勝，不過陣中球星巴特勒（Jimmy Butler）陷入交易傳聞。而近日主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）出面回應，表示賽季開始本來就會伴隨謠言，「

NBA／布朗尼與名將之子G聯盟同場競技 狂飆生涯新高30分

詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）近期在G聯盟練功，今天面對太陽隊G聯盟球隊，狂轟生涯新高30分，但南灣湖人隊仍以100：106輸球。 布朗尼首節就砍進8

NBA／真的是天敵！綠衫軍少泰托姆仍輕取活塞奪對戰12連勝

塞爾蒂克今天在球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）缺陣的情況下於主場出戰活塞，在本季最佳第六人熱門普里查德（Pay...

NBA／打臉柯爾！勇士惜敗火箭 裁判報告證實庫明加有犯規

勇士日前對上火箭，以90：91無緣NBA盃4強，戲劇性結束對戰15連勝不敗神話。其中庫明加（Jonathan Kuminga）在讀秒階段的犯規引起爭議，讓主帥柯爾（Steve Kerr）痛批「小學裁判

NBA／跟隨詹皇腳步與兒子同場搭檔？保羅：我不會打這麼久

即將滿40歲的詹姆斯（LeBron James）本季如願與大兒子布朗尼（Bronny James）同場搭檔，寫下歷史新頁，也讓「父子同場」的話題持續延燒。同為聯盟長青樹的控衛保羅（Chris Paul

NBA／暴龍少主巴恩斯右腳踝「大翻船」預計休兵數周時間

先前對尼克一戰右腳踝扭傷被迫退場的暴龍少主巴恩斯（Scottie Barnes），傳出預計要缺席數周時間，對本季已經戰績不振的暴龍來說，又將造成巨大打擊。 “I can't feel my fo

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。