NBA／巴特勒曬新髮色回應交易風波 熱火教頭批傳聞「胡言亂語」

熱火今天以114：104擊敗暴龍，豪取4連勝，不過陣中球星巴特勒（Jimmy Butler）陷入交易傳聞。而近日主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）出面回應，表示賽季開始本來就會伴隨謠言，「根本不用在意，因為多半都是胡言亂語。」

爭議始於ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania），他近期才透露熱火願意聽取巴特勒交易報價，日前新消息再一樁。經紀人李（Bernard Lee）指出，「巴特勒也願意去太陽，成為繼獨行俠、火箭、勇士後的另一願望清單。」

不料該消息真實性卻受到質疑，李出面闢謠，強調自己只是因為太忙碌所以同意新聞中能引述自己的話，「但請你（查拉尼亞）停止在你唬爛的報導中放入我的名字。」太陽知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）也回應球隊並沒有打算追求巴特勒。

Alright listen. I gave you a pass yesterday because I was busy but if you don’t stop putting my name on your complete and utter made up bullshit because you know you normally arent worth my time to acknowledge.. (continued) https://t.co/1KOXza9kUI — Bernard Lee (@BernieoLee) 2024年12月11日

情況在今天稍早又出現轉機，甘巴德羅在個人社群突然轉舵，認為太陽對巴特勒的興趣會依賴球隊戰績走向而定，「其實查拉尼亞也沒說錯，我確實聽到巴特勒對太陽感興趣。」

Shams is not incorrect. From what I have heard Jimmy Butler is interested in the Phoenix Suns. — John Gambadoro (@Gambo987) 2024年12月12日

無論事實如何，巴特勒都不可避免地陷入交易討論，讓史波斯特拉也不得不站出來回應傳言：「這就是我們的專業。外界總會在某些時間傳出什麼故事，但我們不能受到干擾。現在球隊處在最穩定、最好的狀態，所以我不會在意，任何人也不該在意這些陳述，因為多半就只是胡言亂語。」

巴特勒則是在IG限時動態中發出新染的頭髮，不過顏色暗藏玄機，4張照片分別是金色、藍色、紅色、橘色，對應勇士、獨行俠、火箭和太陽，讓外界更加霧裡看花，猜測他是在調侃抑或是暗示。