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NBA／巴特勒曬新髮色回應交易風波 熱火教頭批傳聞「胡言亂語」
熱火今天以114：104擊敗暴龍，豪取4連勝，不過陣中球星巴特勒（Jimmy Butler）陷入交易傳聞。而近日主帥史波斯特拉（Erik Spoelstra）出面回應，表示賽季開始本來就會伴隨謠言，「根本不用在意，因為多半都是胡言亂語。」
爭議始於ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania），他近期才透露熱火願意聽取巴特勒交易報價，日前新消息再一樁。經紀人李（Bernard Lee）指出，「巴特勒也願意去太陽，成為繼獨行俠、火箭、勇士後的另一願望清單。」
不料該消息真實性卻受到質疑，李出面闢謠，強調自己只是因為太忙碌所以同意新聞中能引述自己的話，「但請你（查拉尼亞）停止在你唬爛的報導中放入我的名字。」太陽知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）也回應球隊並沒有打算追求巴特勒。
情況在今天稍早又出現轉機，甘巴德羅在個人社群突然轉舵，認為太陽對巴特勒的興趣會依賴球隊戰績走向而定，「其實查拉尼亞也沒說錯，我確實聽到巴特勒對太陽感興趣。」
無論事實如何，巴特勒都不可避免地陷入交易討論，讓史波斯特拉也不得不站出來回應傳言：「這就是我們的專業。外界總會在某些時間傳出什麼故事，但我們不能受到干擾。現在球隊處在最穩定、最好的狀態，所以我不會在意，任何人也不該在意這些陳述，因為多半就只是胡言亂語。」
巴特勒則是在IG限時動態中發出新染的頭髮，不過顏色暗藏玄機，4張照片分別是金色、藍色、紅色、橘色，對應勇士、獨行俠、火箭和太陽，讓外界更加霧裡看花，猜測他是在調侃抑或是暗示。
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