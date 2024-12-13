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NBA／跟隨詹皇腳步與兒子同場搭檔？保羅：我不會打這麼久

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
保羅與兒子。圖截自保羅IG
保羅與兒子。圖截自保羅IG

即將滿40歲的詹姆斯（LeBron James）本季如願與大兒子布朗尼（Bronny James）同場搭檔，寫下歷史新頁，也讓「父子同場」的話題持續延燒。同為聯盟長青樹的控衛保羅（Chris Paul），只比詹姆斯小1歲，他表示自己的小孩或許可能會進入NBA，但他肯定是不會打那麼久時間。

本季效力馬刺的保羅是在與名人堂後衛帕克（Tony Parker）對談時，聊到這個熱門話題，保羅坦言：「我現在就可以告訴你，我不會打這麼久。」

小保羅（Chris Paul II）當年隨老爸現身季後賽的記者會，展現出超高人氣，引發一陣熱度，如今他已經是高一生，不過就算他可以在2029年大一結束後被NBA球隊選中，屆時保羅都已經高齡44歲，想要父子同場幾乎是難以實現。

邁入生涯第20個賽季的保羅，本季仍繳出10.2分8.5助攻4籃板1.4抄截的出色表現，日前他更是超越基德（Jason Kidd），在聯盟歷史助攻榜上躍居第2，僅次於史塔克頓（John Stockton）。

而保羅生涯抄截次數也是累積達2648次，距離基德也僅差36次，有望挺進史上第2名。

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