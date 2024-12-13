NBA／暴龍少主巴恩斯右腳踝「大翻船」預計休兵數周時間
先前對尼克一戰右腳踝扭傷被迫退場的暴龍少主巴恩斯（Scottie Barnes），傳出預計要缺席數周時間，對本季已經戰績不振的暴龍來說，又將造成巨大打擊。
巴恩斯是在背後躍起準備封阻唐斯（Karl-Anthony Towns）時，落地時直接踩到唐斯的腳，導致腳踝嚴重「翻船」，當下讓巴恩斯痛苦大喊「我感覺不到腳了」。在腳無法承受重量的情況下，巴恩斯隨後被攙扶下場，然後用左腳一路跳著回到休息室。
儘管初步檢查結果為陰性，不過暴龍方面仍表示會再繼續評估觀察傷勢，恐怕也要缺席數周時間之久。
夏天才剛簽下頂級合約的巴恩斯，進入新賽季可謂命運多舛。季初先是被約柯奇（Nikola Jokic）一拐擊中右眼，缺席了11場比賽之久；好不容易回歸打了10場比賽，如今又要進入傷兵名單。
巴恩斯本季出賽14場，平均得到20.6分7.4助攻8.4籃板1.3抄截。暴龍目前排名東區倒數第2。
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