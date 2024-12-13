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NBA／打臉柯爾！勇士惜敗火箭 裁判報告證實庫明加有犯規
勇士日前對上火箭，以90：91無緣NBA盃4強，戲劇性結束對戰15連勝不敗神話。其中庫明加（Jonathan Kuminga）在讀秒階段的犯規引起爭議，讓主帥柯爾（Steve Kerr）痛批「小學裁判都不會這樣吹」。而如今報告出爐，確定吹判完全正確。
這充滿話題的一幕發生在末節最後11秒，柯瑞（Stephen Curry）3分彈框而出，由小裴頓（Gary Payton II）搶到籃板，不過他傳出失誤讓雙方陷入爭搶，最終庫明加被判犯規，將格林（Jalen Green）送上罰球線。在2罰穩穩命中後，勇士遭到火箭1分逆轉，以90：91錯失前往拉斯維加斯的最後1張機票。
賽後柯爾怒批吹判不公，直言「小學裁判都不會這樣吹」，而今天聯盟裁判報告出爐，內容表示吹判正確，「庫明加試圖越過格林，並拉下他的肩膀搶球。」
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