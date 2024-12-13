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NBA／火箭闖NBA盃四強 勇士教頭轟裁判

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
火箭中止對勇士15連敗，闖進NBA盃4強。 路透
火箭中止對勇士15連敗，闖進NBA盃4強。 路透

季中錦標賽「ＮＢＡ盃」在昨天進行完最後兩場八強賽事，其中勇士庫明加在與火箭隊的激戰中，於比賽倒數三秒被吹判爭球犯規，讓火箭靠著格林的兩次罰球以九十一比九十險勝勇士，與以一○八比一○○擊退尼克隊的老鷹隊，攜手搭上前往拉斯維加斯四強賽的末班機。

雷霆隊率先搶下西區首張四強賽門票後，火箭與勇士昨天在休士頓展開激戰，上半場勇士在失誤偏多的情況下遲遲找不到進攻節奏，一度以十四分差距落後，不過第三節在希爾德手感回溫單節投進三顆三分球下，逆轉戰局。

第四節勇士在最後三分鐘還一度保有六分領先，但火箭在范弗利特、森根接連進球後，追到一分差距。隨後勇士柯瑞倒數十一秒在三分線外出手不進後，雙方為了爭球在地板上撞成一團，而裁判卻在比賽最後三秒吹判勇士庫明加犯規，讓火箭格林站上罰球線，在兩罰俱中後火箭也以一分差距險勝。

對於兩隊激烈的拉鋸戰，最終卻是由哨音和罰球決定勝負，勇士主帥柯爾賽後也批評裁判該次吹判太不合理，是連小學裁判都不會吹的犯規，「我從未見過在離籃框八十英尺外的地方出現無球犯規，這太不合理了，我甚至不知道到底發生什麼事情。」

至於老鷹在與尼克之戰上半場落後的情況下，由老鷹「尼克殺手」楊恩領軍在第三節逆轉戰局，最終以八分差距晉級四強，並將與公鹿隊爭奪冠軍賽門票，至於火箭則將對上雷霆。

ＮＢＡ盃四強賽將於周日登場，決賽則在下周三舉行。

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