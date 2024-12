NBA／關鍵爭球犯規引爭議 勇士主帥痛批：小學裁判都不會吹

勇士今天在NBA盃8強賽作客火箭主場,兩隊整場比賽一路拉鋸,不過在比賽倒數3秒卻發生兩隊在地板爭球,勇士庫明加(Jonathan Kuminga)被吹判犯規,讓火箭靠著格林(Jalen Green)兩罰取勝的狀況,賽後勇士主帥柯爾(Steve Kerr)也坦言對哨聲感到不滿,甚至批評這次爭球犯規連小學裁判都不會這樣吹。

勇士今天與火箭爭奪NBA盃4強門票,上半場因為失誤與投籃手感不佳的問題一度以14分落後,不過下半場在手感回溫後反超前比數,甚至到比賽最後3分鐘還保有6分領先,但接下來勇士直到比賽結束都未再得分,還發生了倒數3秒的爭議性判決,讓兩隊最終是以罰球來決定勝負。

