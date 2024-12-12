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NBA／關鍵爭球犯規引爭議 勇士主帥痛批：小學裁判都不會吹

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
火箭與勇士球員們爭球，裁判吹庫明加(右)犯規。 美聯社
火箭與勇士球員們爭球，裁判吹庫明加(右)犯規。 美聯社

勇士今天在NBA盃8強賽作客火箭主場，兩隊整場比賽一路拉鋸，不過在比賽倒數3秒卻發生兩隊在地板爭球，勇士庫明加（Jonathan Kuminga）被吹判犯規，讓火箭靠著格林（Jalen Green）兩罰取勝的狀況，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也坦言對哨聲感到不滿，甚至批評這次爭球犯規連小學裁判都不會這樣吹。

勇士今天與火箭爭奪NBA盃4強門票，上半場因為失誤與投籃手感不佳的問題一度以14分落後，不過下半場在手感回溫後反超前比數，甚至到比賽最後3分鐘還保有6分領先，但接下來勇士直到比賽結束都未再得分，還發生了倒數3秒的爭議性判決，讓兩隊最終是以罰球來決定勝負。

對於這樣的結果，勇士主帥柯爾賽後也直接開砲，「我從外見過在離籃框80英呎外的地方出現無球犯規，這太不合理了，我甚至不知道到底發生什麼事情，在球員撲在地上搶球的時候吹無球犯規，這讓我驚呆了。」

柯爾強調，火箭今天球員的防守表現是無庸置疑，但一場精彩的比賽最終卻交由哨聲和裁判決定勝負，直批這是一個連小學裁判都不會吹的判決，「這完全不合情理且違背良心的吹判，連小學裁判都不會吹這球。」

至於裁判賽後則是做出解釋，強調在整個爭球過程中，防守球員（庫明加）對對手的頸部和肩膀區域造成接觸，因此才會有這次犯規吹判。

而在比賽倒數11秒一度有機會靠著三分球幫助球隊逆轉戰局，但最終卻失手的柯瑞（Stephen Curry）則說：「他們整晚都在嚴防我，我找到了一些空間卻失手了，我喜歡那次的出手，如果我們投進，現在就在前往拉斯維加斯的飛機上了，結果卻是一次令人難以置信的爭球犯規改變了比賽。」

Steve Kerr 勇士 火箭

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