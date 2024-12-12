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NBA／尼克Logo上「擲骰子」嘲諷紐約人 楊恩：幾天前就計劃

聯合新聞網／ 綜合報導
楊恩。 法新社
楊恩。 法新社

老鷹隊球星楊恩（Trae Young）與尼克隊球迷恩怨再添一樁，今天NBA盃8強賽造訪紐約麥迪遜廣場花園，楊恩率隊以108：100擊敗尼克，賽後在球場Logo上做「擲骰子」動作，嘲諷意味濃厚。

2020-21賽季楊恩在季後賽中與尼克迷結下樑子，今年例行賽首度交手時，他又嗆尼克迷快點找到出口回家，確立當代「紐約第一公敵」地位。本場比賽尼克球迷一直高喊「Fuck Trae Young」，表達對他的憤怒。

楊恩不受球迷罵聲影響，全場得到22分11助攻，帶隊贏下NBA盃4強，即將到拉斯維加斯迎戰公鹿隊，他賽後也做出「擲骰子」動作。楊恩賽後受訪時解釋，「我們要去拉斯維加斯，所以這是我必須做的。幾天前我和我弟一起計劃這個，我們討論過了，我的意思是，我知道要做什麼。」

尼克球星布朗森（Jalen Brunson）對楊恩的嘲諷行為沒有意見，他說，「如果我們不希望他那樣做，我們應該贏下比賽。」

Trae Young 尼克 老鷹

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