NBA／尼克Logo上「擲骰子」嘲諷紐約人 楊恩：幾天前就計劃

老鷹隊球星楊恩(Trae Young)與尼克隊球迷恩怨再添一樁,今天NBA盃8強賽造訪紐約麥迪遜廣場花園,楊恩率隊以108:100擊敗尼克,賽後在球場Logo上做「擲骰子」動作,嘲諷意味濃厚。

2020-21賽季楊恩在季後賽中與尼克迷結下樑子,今年例行賽首度交手時,他又嗆尼克迷快點找到出口回家,確立當代「紐約第一公敵」地位。本場比賽尼克球迷一直高喊「Fuck Trae Young」,表達對他的憤怒。

楊恩不受球迷罵聲影響,全場得到22分11助攻,帶隊贏下NBA盃4強,即將到拉斯維加斯迎戰公鹿隊,他賽後也做出「擲骰子」動作。楊恩賽後受訪時解釋,「我們要去拉斯維加斯,所以這是我必須做的。幾天前我和我弟一起計劃這個,我們討論過了,我的意思是,我知道要做什麼。」

Trae Young pretends to shoot dice on the Knicks logo following the Hawks win 🤣



Atlanta is ready for Las Vegas!pic.twitter.com/R9Ro9T34LY