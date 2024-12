NBA／勇士最後3分鐘一分未得 火箭搭上NBA盃4強末班機

NBA盃8強賽最後一戰,火箭隊今天在主場與勇士隊一路拉鋸,儘管在比賽最後3分鐘還一度處於6分落後,但火箭在連得5分後,勇士庫明加(Jonathan Kuminga)還在爭球時將格林(Jalen Green)送上罰球線,最終火箭就靠著格林兩罰俱中,以91:90險勝勇士,搶下前往拉斯維加斯4強賽的機票。

NBA盃4強前3張門票在由公鹿、老鷹、雷霆隊搶下後,最後一張則由勇士與火箭進行爭奪,上半場勇士卻出現失誤連連的狀況,導致進攻端遲遲無法找到節奏,讓火箭在第二節一度打出一波20:8的攻勢,取得高達14分領先優勢。

不過柯瑞在第二節後段回到場上後,領軍打出一波11:2的反擊,將比分差距再縮小到5分,上半場打完火箭以44:37領先,柯瑞、庫明加皆拿下10分,火箭則以森根14分、8籃板表現最佳,兩隊上半場三分球手感不佳,勇士22投中4、火箭更是14投僅中1。

易籃後雙方逐漸找回外線手感,尤其是勇士在第三節後段靠著希爾德(Buddy Hield)與華特斯(Lindy Waters III)連續4顆三分球命中,成功逆轉戰局,三節打完反倒取得1分領先。

第四節火箭展開反撲,卻屢屢在防守端遭到勇士格林擋下攻勢,讓勇士在比賽最後3分鐘還保有6分領先,但火箭范佛利特先是在最後1分15秒投進三分球,加上森根(Alperen Sengun)倒數27秒進球,火箭追到僅剩1分差距。

比賽最後12秒柯瑞三分線外出手不進後,雙方為了爭搶籃板球在地板上激烈碰撞,最終庫明加吞下犯規將火箭格林(Jalen Green)送上罰球線,在兩罰俱中後,火箭也於比賽最後3.5秒反倒取得1分領先,反觀勇士最後一擊波傑姆斯基(Brandin Podziemski)倉皇出手未能碰框,火箭就以1分差距險勝,晉級到NBA盃4強賽,並將與雷霆爭奪冠軍賽門票。

