NBA／火箭成「士官長」下家？總管潑冷水：近期不會幹大事
近日有傳聞熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），願意回家鄉球隊火箭打球，不過火箭總管史東（Rafael Stone）潑冷水，表示目前不打算做交易。
火箭已重建多年，本季終於成長為西區強隊，目前16勝8敗，暫居西區第3。火箭陣中有許多優異年輕球員，以及范弗利特（Fred VanVleet）和布魯克斯（Dillon Brooks）這2名中生代好手，但沒有超級球星坐鎮，因此外界認為巴特勒很適合火箭。
不過史東接受「SiriusXM NBA Radio」訪問時潑冷水，「我們喜歡這支球隊，不打算改變任何東西，如果這賽季出現變化，我會很震驚。我會聽其他球隊報價？當然會，那是我的工作，但沒有任何跡象表明，我們現在或近期要幹大事。」
史東希望這支火箭今年能發揮出最高水準，之後再評估狀況，「我們非常希望這個核心組合，能帶我們到達想去的地方，從交易方面來看，我們基本已做完了。」
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