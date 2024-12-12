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NBA／把尼克球迷打到早退 楊恩率老鷹逆轉晉NBA盃4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
楊恩果然是紐約公敵，率領老鷹在下半場逆轉勝尼克，率隊挺進NBA盃四強。 美聯社
楊恩果然是紐約公敵，率領老鷹在下半場逆轉勝尼克，率隊挺進NBA盃四強。 美聯社

NBA盃8強賽今天進行第二天賽程，老鷹隊在作客尼克隊主場的賽事中，儘管在上半場被對手一路壓制，但第三節老鷹由楊恩（Trae Young）單節進帳12分領軍逆襲，加上杭特（De'Andre Hunter）、強森（Jalen Johnson）全場得分都在20分以上，最終老鷹也以108：100逆轉尼克，收下4強賽門票。

在東區的公鹿隊率先晉級到4強後，尼克與老鷹今天也將爭奪東區另外一張4強門票，兩隊今年例行賽首度交手時，老鷹主控楊恩就因為要尼克球迷快點找到出口回家的言論，讓過去就已經被尼克球迷恨得牙癢癢的楊恩，更是確立了紐約第一公敵的地位。

而今天兩隊在NBA盃8強賽碰頭，楊恩的表現自然又成為比賽焦點，但上半場他手感不佳三分球出手3次全都落空僅拿下10分，反觀身為地主的尼克在唐斯（Karl-Anthony Towns）上半場主宰禁區拿下10分、14籃板、3抄截、3阻攻的優異表現領軍下，以7分差距領先老鷹。

不過易籃後場上狀況卻風雲變色，尼克在第三節完全找不到投籃手感，單節僅有18分進帳，反觀楊恩卻在該節挺身回應尼克球迷，他單節投進兩顆三分球拿下12分，加上強森、杭特合力拿下16分，帶領老鷹單節打出34：18的反撲，逆轉戰局。

第四節老鷹歐康古（Onyeka Okongwu）也加入搶分行列，反觀尼克雖然找回進攻手感，但在防守端卻無法擋下老鷹多點開花的攻勢，在下半場一路挨打的情況下，尼克球迷也提前離場，最終老鷹就以108：100擊敗尼克，搶下前往拉斯維加斯4強賽的機票，並將與公鹿爭奪冠軍賽門票。

老鷹今天共3人得分突破20分，其中楊恩繳出22分、11助攻，強森21分、15籃板，杭特24分，三人合計為老鷹投進12顆三分球，至於尼克雖然先發5人得分都上雙，但下半場卻全面熄火，最終以哈特（Josh Hart）拿下21分最高，唐斯雖然有19分、19籃板，但下半場僅有9分進帳，且還提前犯滿離場。

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