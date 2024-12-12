NBA／希爾德想破湯普森單場最多三分 相信柯瑞無法破1項紀錄

勇士神射手希爾德 （Buddy Hield） 本季取代湯普森（Klay Thompson），提供勇士外圍火力。他近日受訪時表示，想打破湯普森單場最多三分球命中紀錄。

希爾德迅速融入勇士體系，開季前23場，平均得到14.5分，以43.1%命中率投進3.3顆三分球。當他被問到是否能打破柯瑞（Stephen Curry）某項紀錄時，他回答，「如果有一項三分球紀錄柯瑞破不了，我認為是最快三分球命中紀錄（開場3秒），那是我的紀錄。」

希爾德還提到自己想打破湯普森的紀錄，「如果有一項紀錄我能嘗試打破，那就是單場最多三分球命中紀錄（14顆）。」

希爾德2016年選秀第6順位被鵜鶘隊選中，但只打半季就被交易到國王隊，直到2021-22賽季才又被交易至溜馬隊。他為國王打385場，156勝229敗，不過他認為，「國王對我來說太棒了，儘管我們沒有贏，但我感覺和那些人在一起，每天打球和學習，就教會我們如何獲勝，以及在NBA贏球有多難。」