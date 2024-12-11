快訊

蘋果突推iOS 18.2！Siri整合ChatGPT不再笨笨的 Apple Intelligence新功能一次看

專訪／敖犬禮金包3600引爆全網討論 阿緯：未遵守承諾

TPBL／馬建豪連6場得分上雙 夢想家退特攻止2連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
夢想家馬建豪連續6場比賽得分上雙。圖／TPBL提供
夢想家馬建豪連續6場比賽得分上雙。圖／TPBL提供

近期苦吞2連敗的福爾摩沙夢想家今天回到主場力拚止敗，不過卻遭遇來訪的新北中信特攻頑強抵抗，但第四節最後5分半鐘夢想家卻拉出一波20：5的攻勢，最終以92：80擊退特攻止敗。 

開季戰績一度位居龍頭的夢想家，最近兩次出賽卻接連在客場敗給雲豹與國王，尤其在8日作客新莊體育館的賽事中，夢想家整場比賽攻守失序，以32分差距敗給國王，不但刷新聯盟最大敗分紀錄，還將龍頭寶座拱手讓給國王。

而今天夢想家則是重整旗鼓回到主場出戰特攻，但首節卻是被對手一路緊咬比分，來訪的特攻儘管在開賽後不到3分鐘就發生洋將柯南在無碰撞的情況下受傷退場的意外，替補後衛劉人豪也在同一節防守時摔傷，但特攻在謝亞軒、施晉堯本土雙箭頭領軍下，到第二節中段還一度領先夢想家1分。

但第二節最後4分半鐘，夢想家洋將帕奇爾挺身而出，帶領球隊打出一波16：3的攻勢，其中包括在上半場時間終了同時完成一記壓哨飛身雙手爆扣，幫助夢想家取得46：35領先。

易籃後夢想家卻出現進攻斷電的狀況，在第三節團隊僅有馬建豪與林俊吉有得分紀錄合計拿下13分，讓特攻把握住機會展開反擊，第三節打完追到僅剩5分差距，加上第四節初魏嘉豪、克力斯連續三分球命中，特攻也逆轉戰局。

不過比賽最後3分半鐘，簡浩投進三分球後夢想家反取得2分領先，隨後林俊吉和馬建豪更是連得8分，幫助夢想家穩住領先優勢，最終夢想家也以12分差距終止2連敗。

夢想家今天以馬建豪拿下15分表現最佳，個人連6場比賽得分上雙，談到球隊在第三節遭遇亂流，但最終仍是順利守成，馬建豪說：「他們有一段時間採用區域防守，反觀我們外線命中率不理想，導致被反擊甚至是落後，但很快我們就調整回來，在防守端也做得更好。」

延伸閱讀

TPBL／32分慘輸創聯盟紀錄 馬建豪檢討：打太軟

TPBL／32分差血洗夢想家 國王躍升龍頭

亞洲盃資格賽／中華隊啟程紐西蘭12人調整 馬建豪生病遭替換

亞洲盃資格賽／中華隊4人得分上雙 30分大勝香港開胡

相關新聞

NBA／公鹿連2年闖進NBA盃4強賽 瑞佛斯：我們想贏下冠軍

公鹿隊今天在NBA8強以114：109險勝魔術隊，挺進將於「賭城」拉斯維加斯進行的4強賽，公鹿主將和總教練瑞佛斯（Doc Rivers）都期盼今年能奪下冠軍。 去年季中賽4強是公鹿、溜馬、湖人和

NBA／詹皇與柯瑞在勇士夢幻聯手？美國名嘴開轟：他不配

巴黎奧運美國男籃帶給無數球迷感動，許多人期盼看見詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Steph Curry）2位當代巨星，能在生涯尾聲聯手。不過ESPN體育名嘴史密斯（Stephen A.Smi

TPBL／馬建豪連6場得分上雙 夢想家退特攻止2連敗

近期苦吞2連敗的福爾摩沙夢想家今天回到主場力拚止敗，不過卻遭遇來訪的新北中信特攻頑強抵抗，但第四節最後5分半鐘夢想家卻拉...

NBA／傳勇士對籃網3主力都有興趣 梅爾頓恐成交易籌碼

勇士隊本季打出14勝9敗佳績，不過他們仍想補強陣容，據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，他們對籃網隊3名主力球員有興趣。 籃網隊已進入重建期，但仍有不少經驗豐富的中生

NBA／公鹿勝魔術晉4強 漢姆延續NBA盃不敗神話！

去年NBA盃率領洛杉磯湖人7連勝摘冠的漢姆，季後遭開除後，重回密爾瓦基公鹿擔任首席助理教練，公鹿在今天擊敗奧蘭多魔術，以...

NBA／雷霆亞歷山大狂砍39分力壓獨行俠雙星 闖進NBA盃4強

雷霆隊今天在主場與獨行俠隊進行NBA盃8強賽，靠著一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟39分，終場以118：104輕取獨行俠，順利挺進4強，對手是明天火箭與勇士隊之戰的贏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。