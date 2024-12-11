TPBL／馬建豪連6場得分上雙 夢想家退特攻止2連敗

近期苦吞2連敗的福爾摩沙夢想家今天回到主場力拚止敗，不過卻遭遇來訪的新北中信特攻頑強抵抗，但第四節最後5分半鐘夢想家卻拉出一波20：5的攻勢，最終以92：80擊退特攻止敗。

開季戰績一度位居龍頭的夢想家，最近兩次出賽卻接連在客場敗給雲豹與國王，尤其在8日作客新莊體育館的賽事中，夢想家整場比賽攻守失序，以32分差距敗給國王，不但刷新聯盟最大敗分紀錄，還將龍頭寶座拱手讓給國王。

而今天夢想家則是重整旗鼓回到主場出戰特攻，但首節卻是被對手一路緊咬比分，來訪的特攻儘管在開賽後不到3分鐘就發生洋將柯南在無碰撞的情況下受傷退場的意外，替補後衛劉人豪也在同一節防守時摔傷，但特攻在謝亞軒、施晉堯本土雙箭頭領軍下，到第二節中段還一度領先夢想家1分。

但第二節最後4分半鐘，夢想家洋將帕奇爾挺身而出，帶領球隊打出一波16：3的攻勢，其中包括在上半場時間終了同時完成一記壓哨飛身雙手爆扣，幫助夢想家取得46：35領先。

易籃後夢想家卻出現進攻斷電的狀況，在第三節團隊僅有馬建豪與林俊吉有得分紀錄合計拿下13分，讓特攻把握住機會展開反擊，第三節打完追到僅剩5分差距，加上第四節初魏嘉豪、克力斯連續三分球命中，特攻也逆轉戰局。

不過比賽最後3分半鐘，簡浩投進三分球後夢想家反取得2分領先，隨後林俊吉和馬建豪更是連得8分，幫助夢想家穩住領先優勢，最終夢想家也以12分差距終止2連敗。

夢想家今天以馬建豪拿下15分表現最佳，個人連6場比賽得分上雙，談到球隊在第三節遭遇亂流，但最終仍是順利守成，馬建豪說：「他們有一段時間採用區域防守，反觀我們外線命中率不理想，導致被反擊甚至是落後，但很快我們就調整回來，在防守端也做得更好。」