NBA／詹皇與柯瑞在勇士夢幻聯手？美國名嘴開轟：他不配

巴黎奧運美國男籃帶給無數球迷感動，許多人期盼看見詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Steph Curry）2位當代巨星，能在生涯尾聲聯手。不過ESPN體育名嘴史密斯（Stephen A.Smith）在節目上直言，詹皇不配和柯瑞同隊。

史密斯認為詹姆斯不配和柯瑞在一起，待在洛杉磯就好，「你（詹皇）在泡泡園區拿一冠，隔年首輪就被淘汰。當時有波普（Kentavious Caldwell-Pope）、庫茲馬（Kyle Kuzma）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）和卡盧索（Alex Caruso）。結果你做什麼？你讓這些小貓離開，因為你想要你的兄弟衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。」

「我不是在批評衛少，他在快艇隊打得很好，現在穿金塊隊球衣也很出色，但他在湖人表現不好。這是你想要的，詹姆斯，湖人如果保留那些球員，本來能有更多靈活性，但因為你，這一切都脫軌了」史密斯說。

史密斯坦言詹姆斯作為球員相當完美，但人們忘記他影響球隊決策，讓湖人逐漸脫軌，他也向詹皇喊話，「你不能這樣離開，然後跑去金州，你就待在南加州，和戴維斯（Anthony Davis）一起想辦法解決。」