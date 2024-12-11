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NBA／傳勇士對籃網3主力都有興趣 梅爾頓恐成交易籌碼

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德(右)。 法新社
施羅德(右)。 法新社

勇士隊本季打出14勝9敗佳績，不過他們仍想補強陣容，據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，他們對籃網隊3名主力球員有興趣。

籃網隊已進入重建期，但仍有不少經驗豐富的中生代好手，包含控衛施羅德（Dennis Schroder）、強森（Cameron Johnson）和芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith），預計將在交易截止日前被賣掉，換回未來資產。

查拉尼亞指出，勇士對這3名球員都有興趣，可能拿梅爾頓（De'Anthony Melton）和選秀權作為交易籌碼。梅爾頓休賽季與勇士簽1年1280萬美元合約，但已經因傷確定整季報銷。

籃網季前把布里吉斯（Mikal Bridges）交易到尼克隊後，獲得大量選秀權。本季是施羅德合約最後一年，他已出賽22場，平均得到18.6分6.5助攻，三分球命中率38.5%。

Dennis Schroder 勇士 籃網

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