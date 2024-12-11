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NBA／公鹿連2年闖進NBA盃4強賽 瑞佛斯：我們想贏下冠軍

聯合新聞網／ 綜合報導
「字母哥」安戴托昆波。 路透
「字母哥」安戴托昆波。 路透

公鹿隊今天在NBA8強以114：109險勝魔術隊，挺進將於「賭城」拉斯維加斯進行的4強賽，公鹿主將和總教練瑞佛斯（Doc Rivers）都期盼今年能奪下冠軍。

去年季中賽4強是公鹿、溜馬、湖人和鵜鶘隊，公鹿唯一挺進今年複賽的球隊。「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本場砍下37分，他受訪時談到去年4強不敵溜馬，「輸球的感覺不好，但我們從中吸取了教訓。」

里拉德（Damian Lillard）本場扮演第4節先生，連得5分鎖定勝利，他受訪時說，「我們保持團結並不斷奮戰。當你陷入困境，被期望贏球，而外界對你的球隊議論紛紛時，這是很難做到的事，需要一個相互聯繫的團隊，才能反彈並突破困境。」

公鹿以2勝8敗慘澹成績開季，如今已13勝11敗，總教練瑞佛斯提到，全隊都把NBA盃當作目標，幫助球隊擺脫低迷，「設定一個目標，接著努力實現它。我們的目標不只是進入拉斯維加斯，還想贏下冠軍。」

Damian Lillard Doc Rivers Giannis Antetokounmpo 公鹿

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