NBA／公鹿勝魔術晉4強 漢姆延續NBA盃不敗神話！

去年NBA盃率領湖人隊7連勝摘冠的教練漢姆（Darvin Ham），季後遭開除後，重回公鹿隊擔任首席助理教練，公鹿在今天擊敗魔術隊後，以5連勝前進4強，讓漢姆不敗神話再度引發討論。

漢姆（Darvin Ham）過去2季執掌湖人兵符，但在上季季後賽首輪敗給金塊隊後丟了飯碗，後來在前東家公鹿延攬下出任首席助理教練，協助主帥瑞佛斯（Doc Rivers）帶兵。

去年NBA創設季中錦標賽，漢姆帶領湖人以7戰全勝之姿，抱走首屆金盃，今年賽事更名為NBA盃（NBA Cup），公鹿先是在東區B組以4連勝出線，今天8強碰上魔術，以114：109迎接勝利。

公鹿的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）與波蒂斯（Bobby Portis）3人包辦87分，其中安戴托昆波轟下37分、7籃板，也幫助公鹿取得4強門票，接下來將前進拉斯維加斯，對戰尼克與老鷹隊之間的贏家。

公鹿在NBA盃持續連勝，讓漢姆的名字近期討論度大增，擔任教練的他，在NBA盃保有12勝0敗完美戰績，猶如球隊的福星。如今公鹿距離NBA盃冠軍只差2勝，漢姆有機會連2季見證所屬球隊登頂。

另一場NBA盃8強賽，雷霆隊在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下39分、8籃板、5助攻帶領下，以118：104擊退獨行俠隊，成為第2支晉級4強隊伍，4強對手得待火箭與勇士隊之戰後才能確定。