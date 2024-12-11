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NBA／雷霆亞歷山大狂砍39分力壓獨行俠雙星 闖進NBA盃4強
雷霆隊今天在主場與獨行俠隊進行NBA盃8強賽，靠著一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟39分，終場以118：104輕取獨行俠，順利挺進4強，對手是明天火箭與勇士隊之戰的贏家。
獨行俠前鋒華盛頓（P.J. Washington）缺陣，開局雖打出8：0優勢，但雷霆立刻回敬一波15：1，亞歷山大首節獨得16分，幫助雷霆取得8分領先。第二節雷霆外線失準，獨行俠板凳馬歇爾（Naji Marshall）攻進10分，獨行俠半場打完只落後3分。
第三節前6分鐘獨行俠進攻當機只得4分，雷霆一口氣將分差擴大到15分。第四節雷霆領先一度達20分，雖獨行俠打出10：0攻勢，但亞歷山大回到場後雷霆重回正軌，終場就以14分之差拿下勝利。
亞歷山大全場23投15中，攻下39分8籃板3抄截，威廉斯（Jalen Williams）得到18分7籃板，中鋒哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）拿下10分13籃板。
獨行俠方面，湯普森（Klay Thompson）和馬歇爾攻進19分，並列全隊最高。厄文（Kyrie Irving）得到17分，唐西奇（Luka Doncic）有16分11籃板5助攻4抄截，但也發生6次失誤。
SGA GOES OFF IN THE QUARTERFINALS!— NBA (@NBA) December 11, 2024
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