NBA／雷霆亞歷山大狂砍39分力壓獨行俠雙星 闖進NBA盃4強

雷霆隊今天在主場與獨行俠隊進行NBA盃8強賽,靠著一哥亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)狂轟39分,終場以118:104輕取獨行俠,順利挺進4強,對手是明天火箭與勇士隊之戰的贏家。

獨行俠前鋒華盛頓(P.J. Washington)缺陣,開局雖打出8:0優勢,但雷霆立刻回敬一波15:1,亞歷山大首節獨得16分,幫助雷霆取得8分領先。第二節雷霆外線失準,獨行俠板凳馬歇爾(Naji Marshall)攻進10分,獨行俠半場打完只落後3分。

第三節前6分鐘獨行俠進攻當機只得4分,雷霆一口氣將分差擴大到15分。第四節雷霆領先一度達20分,雖獨行俠打出10:0攻勢,但亞歷山大回到場後雷霆重回正軌,終場就以14分之差拿下勝利。

亞歷山大全場23投15中,攻下39分8籃板3抄截,威廉斯(Jalen Williams)得到18分7籃板,中鋒哈爾特斯坦(Isaiah Hartenstein)拿下10分13籃板。

獨行俠方面,湯普森(Klay Thompson)和馬歇爾攻進19分,並列全隊最高。厄文(Kyrie Irving)得到17分,唐西奇(Luka Doncic)有16分11籃板5助攻4抄截,但也發生6次失誤。

