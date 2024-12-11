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NBA／里拉德扮第四節先生 公鹿險勝魔術晉級NBA盃4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
里拉德在當第四節先生率公鹿甩開魔術糾纏，連兩年挺進NBA盃4強。 路透
里拉德在當第四節先生率公鹿甩開魔術糾纏，連兩年挺進NBA盃4強。 路透

「NBA盃」8強淘汰賽今天點燃戰火，首場比賽由公鹿隊出戰魔術隊，魔術在陣中兩大球星班凱羅（Paolo Banchero）、F．華格納（Franz Wagner）都缺陣的情況下，仍與公鹿一路拉鋸，但公鹿靠著里拉德（Damian Lillard）在比賽最後階段的關鍵三分球與快攻上籃，最終以114：109淘汰魔術，連兩年挺進4強賽。

邁入第二年的季中錦標賽「NBA盃」在今天展開淘汰賽，其中首度晉級到8強的魔術，在球隊一哥班凱羅季初就受傷的情況下，近期表現搶眼、撐起球隊門面的F．華格納也因為右側腹斜肌撕裂傷，導致無限期缺陣，讓魔術在缺少球隊前兩號得分手的情況下進入到8強賽。

不過在一戰定生死的淘汰賽中，魔術卻打出亮眼表現，在首節就展現多點開花的攻勢單節拿下33分並取得領先，但去年在4強賽止步的公鹿，也在「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍下展開反撲，他個人在前三節打完就拿下32分，幫助公鹿帶著8分領先進入第四節。

末節魔術再度展現強大韌性，尤其是22歲的薩格斯（Jalen Suggs）在第四節就進帳15分，幫助魔術在最後1分45秒反超前比數，不過關鍵時刻公鹿里拉德挺身而出，先是在倒數52秒投進追平比數的三分球，隨後又靠著快攻上籃並與安戴托昆波6罰俱中，幫助公鹿再要回領先，最終公鹿就以5分差距收下勝利。

連續兩年都闖進4強的公鹿，今天以安戴托昆波拿下37分、7籃板、4阻攻表現最佳，里拉德則有28分、9助攻，其中15分是在第四節拿下，替補上陣的波提斯（Bobby Portis）22分、10籃板，至於魔術則以薩格斯32分、9籃板、4抄截最佳。

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