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NBA／熱火聽取交易報價 「士官長」願意去勇士等3強隊
「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）本季結束後將成為自由球員，據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，熱火隊願意聽取交易報價。
查拉尼亞指出，如果熱火想交易，巴特勒更願意到有競爭力的球隊，包含勇士、火箭和獨行俠隊。
巴特勒今年11月中旬曾因右腳踝扭傷連續缺陣4場，但他復出後狀態不錯，出賽9場，平均得到21.6分5.9籃板4.7助攻。熱火以12勝10敗排名東區第5，落後東區龍頭騎士有7.5場。
火箭與獨行俠目前都是16勝8敗，並列西區第3。勇士以14勝9敗排西區第5。查拉尼亞上周在節目上爆料，「勇士正積極尋找一位明星，能組織進攻和得分的球員，來和柯瑞（Stephen Curry）搭檔。」
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