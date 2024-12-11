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NBA／雷納德首度練球預計2周內復出 快艇教頭不心急

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
快艇一哥雷納德(右)今天首度參與球隊練球，並有望在未來兩周復出。 路透
快艇一哥雷納德(右)今天首度參與球隊練球，並有望在未來兩周復出。 路透

因為右膝蓋發炎問題本賽季至今都還不曾出賽的快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard），在今天首度參與球隊練球，並有望在未來兩周復出，不過快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也強調，將會等待雷納德完全康復後再讓他出賽。

雷納德在上季季後賽與獨行俠的系列賽帶傷只打兩場比賽後，就因為膝蓋傷勢不曾再出賽，且還因此放棄了代表美國隊出征巴黎奧運的機會，在今年開季前25場比賽都缺陣後，今天也傳出他首度參與球隊練球，並有望在未來兩周復出的消息。

快艇總教練泰隆魯表示，今天雷納德在練球中進行了進攻走位與防守訓練，並沒有身體對抗上的練習，「他幾乎完成了所有他現在能做的事情，這是個好兆頭，看到他能在場上健康的跑動，我認為對他的信心來說有不少的提升，最重要的就是能保持信心且不感到疼痛，並且持續堅持下去。」

快艇在今年開季前25場比賽於缺少雷納德的情況下，仍打出14勝11敗的成績暫居西區第6名，其中穩定的防守效率以及鮑威爾（Norman Powell）的大躍進表現成為兩大關鍵，如今雷納德的歸期也近在眼前，泰隆魯也直言，對於團隊士氣有相當大的振奮效果，「今天我們的球員看到他在場上，這給了我們一些動力，讓團隊充滿了能量。」

但泰隆魯隨後也強調，將會等待雷納德百分之百康復才會讓他上場，球隊也為此做好準備，「他必須要做更多的事情才能真正地回到場上，我們會一步一步慢慢來，確保事情走在對的方向，我也相信我們的球員都做好準備，當有人缺席時仍繼續找到贏球的方式，在這一點上他們已經做得很好。」

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