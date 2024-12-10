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NBA／雷納德傷勢纏身有心無力 快艇主帥：無法比賽讓他幾乎落淚

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷納德爭取能在耶誕節前回歸賽場。 路透社
雷納德爭取能在耶誕節前回歸賽場。 路透社

快艇隊主帥泰隆魯（Tyronn Lue）今日接受採訪時談到了因傷持續休兵的雷納德（Kawhi Leonard），他透露雷納德因為自己的傷勢情況幾乎落淚。

「對雷納德來說確實很艱難。他渴望回到球場，想要每場比賽都能出戰。他在一個很不好的時機受傷，他從未說過『我們能進季後賽，所以我不需要打』這類的話。」泰隆魯說道。

上季例行賽久違出賽達68場的雷納德，卻在球季尾聲受傷缺席，連帶影響到季後賽首輪，即使回歸2場，表現卻是相當低迷，最終快艇5場比賽遭淘汰。雷納德的傷勢問題再度成了外界檢驗的焦點。

快艇在今年1月和雷納德達成3年1.53億美元的延長合約，不過從上季的季後賽到新賽季開打，雷納德遲遲無法上場，連帶也影響到快艇的整體成績。

「我和雷納德在很多個夜晚都聊過，當他談到他如何讓球隊受到連累感到失望時，他幾乎都要流下眼淚。對於傷病，你真的無能為力。他是一個每天都在努力重返球場的人，他只是運氣不好。」泰隆魯說。

根據近期媒體報導，這個星期將是雷納德恢復訓練最關鍵的一周。而先前有消息透露，如果一切順利的的話，雷納德可能會在耶誕節前復出。

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