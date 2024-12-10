NBA／「紐約公敵」之名太沉重 楊恩：人們把我變成反派
在即將舉行的NBA盃8強賽中，有一個對戰組合格外受矚目，尼克將在主場迎戰老鷹，讓人不禁想起2020-21年賽季，雙方在季後賽的恩怨情仇。
當年老鷹多次在紐約主場取勝，最終5戰淘汰對手挺進第二輪；不甘示弱的紐約球迷更是把楊恩（Trae Young）當成「仇敵」，甚至爆粗口怒噴楊恩的口號此起彼落。而楊恩贏球後向尼克滿場球迷鞠躬敬禮的姿態，也頗有溜馬傳奇巨星米勒（Reggie Miller）的影子。
不過和那時候相比，尼克陣容可說是歷經大規模變動，當時主力羅斯、藍道（Julius Randle）、巴瑞特（RJ Barrett）、巴克斯（Alec Burks）、奎克利（Immanuel Quickley）等，如今全都已經離開，本季尼克組成可說是煥然一新。
唐斯（Karl-Anthony Towns）和布里吉斯（Mikal Bridges）的先後進駐，搭配布朗森（Jalen Brunson）、阿努諾比（OG Anunoby）、哈特（Josh Hart）等，打造攻守強悍的的五門齊陣容，展現問鼎東區冠軍的氣魄。如今再與老鷹交手，紐約球迷顯然已經準備好要給對手好看
對於被紐約當成反派死敵的感覺，楊恩直言：「我其實不喜歡當惡棍反派，或是成為別人攻擊的標靶。我也不認為是我把自己變成了反派，我覺得是人們把我變成了反派。」
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