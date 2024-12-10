NBA／25年來首見！快艇、湖人主場不共用 兩軍同時段出賽

在台灣時間12月9日，快艇和湖人同時段分別進行了主場比賽，這是25年來首度出現這種情況。

快艇是在1999年開始與湖人共用主場，當時他們從洛杉磯紀念體育館搬到史坦波中心（Staples Center），開啟了長達25年兩軍共用主場的時代。

大谷翔平與老婆真美子一同現身湖人主場。 路透社

直到今年賽季，富豪老闆鮑默（Steve Ballmer）斥資20億美元建造完成的新場館「Intuit Dome」正式啟用，快艇才正式有了屬於自己的家。

快艇新場館內裝華麗。 法新社

在這場雙方同時主場出征的對戰中，湖人擊敗拓荒者，而快艇則是不敵火箭。快艇新主場戰績為9勝6敗，至於湖人本季主場戰績為8勝3敗。