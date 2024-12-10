NBA／飆致勝三分球怒喊「紐約紐約」 唐斯：我們努力拚搏

曾經想要終老明尼蘇達的唐斯（Karl-Anthony Towns），在被灰狼交易到紐約之後，一度也感到十分沮喪，不過隨著賽季開打，唐斯很快就在「大蘋果」如魚得水，找回昔日顛峰身手。

在今天客場對暴龍一戰中，唐斯在最後關頭拿下5分，包含一箭穿心的致命三分球，幫助尼克拿下勝利。當下唐斯興奮地指向自己球衣上面的「紐約」隊名怒吼，不惜爆粗口。

🔵🟠La celebración de Karl-Anthony Towns con los Knickspic.twitter.com/zGprjLBPN1 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) 2024年12月10日

賽後唐斯直言這個動作，「代表著我們每天晚上都全力爭取勝利，盡一切可能，給自己一個贏球機會。」另一方面，也可以看出唐斯已經逐漸和新東家緊密相連。

「我們就是努力拚搏，事情就是這麼簡單。我們在最後時刻的執行做得很好。」唐斯說。

Karl-Anthony Towns:



“New York. New Fu*king York.” 🗣️🗣️



pic.twitter.com/Z0VMmAbLfh — Hoop Central (@TheHoopCentral) 2024年12月10日

唐斯全場攻下24分15籃板6助攻2抄截2阻攻，表現相當全面，本季他已經7次至少拿到20分15籃板，和約柯奇（Nikola Jokic）並列聯盟第一。

唐斯在這個賽季的場均得分創下2019-20年賽季以來的新高，場均籃板更是生涯之最，投籃命中率達53.1%，三分球命中率更高達45.0%。