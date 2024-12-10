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NBA／NBA盃8強淘汰賽明燃戰火 獨行俠中鋒：像在打NCAA

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA本季將季中挑戰賽改名為NBA Cup，8強淘汰賽明天點燃戰火，其中一場就是獨行俠出戰雷霆。 美聯社
NBA本季將季中挑戰賽改名為NBA Cup，8強淘汰賽明天點燃戰火，其中一場就是獨行俠出戰雷霆。 美聯社

NBA盃8強賽將在明天點燃戰火，今年晉級隊伍與去年相比大洗牌，8支晉級隊伍僅剩下公鹿與尼克兩支上屆8強班底，其中明天將與例行賽西區龍頭雷霆交鋒的獨行俠，陣中中鋒萊夫利（Dereck Lively II）就表示，NBA盃讓他回想起過去參加NCAA錦標賽的日子，球隊必須盡可能保持競爭力和最大能量才能取勝。

邁入第二年的NBA季中錦標賽，今年分組賽結果已經在上周出爐，並由尼克、公鹿、老鷹、魔術、火箭、雷霆、勇士與獨行俠晉級到8強賽，僅有公鹿與尼克為去年8強參賽球隊，西區更是大洗牌，4支球隊都是首度挺進到8強賽，其中衛冕軍湖人已提前在分組賽止步。

對於季中錦標賽進入一戰定生死的淘汰賽階段，明天將與雷霆交手的獨行俠中鋒萊夫利說：「這讓我回想起過去參加NCAA錦標賽的日子，我們必須盡可能保持競爭力和為比賽帶來最大能量、紀律與專注度，才有機會贏得比賽，我們肯定會全力以赴，為大家貢獻一場精彩賽事。」

獨行俠萊夫利談NBA盃8強展望。 法新社
獨行俠萊夫利談NBA盃8強展望。 法新社

獨行俠的對手將是西區例行賽戰績龍頭雷霆，雷霆在開季前23場比賽打完拿下18勝，其中包括本季首度與獨行俠交手以2分差距險勝，對於將與雷霆一決勝負，萊夫利表示，「我們很常與他們交手，大家都很了解彼此，在這場比賽中誰犯錯更少就能成為贏家，現在就看誰的準備更充分了。」

除了獨行俠出戰雷霆外，明天還將有魔術與公鹿對決，後天則為老鷹交手尼克、勇士對決火箭，勝出的4支球隊將在15日的四強賽中爭奪冠軍賽門票以及更高額的獎金，打進到8強賽的隊伍目前每人已能取得5萬美元，4強賽則為10萬美元，亞軍球隊20萬美元，冠軍球隊則為50萬美元。

NBA盃最終8強即將登場。圖截自NBA官方
NBA盃最終8強即將登場。圖截自NBA官方

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