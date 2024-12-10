快訊

韓國瑜將率團祝賀川普就職 賴清德悄悄話祝一路順風

廉航與傳統航空界線漸模糊 搶食長程航線是利或弊？

常春藤名校高材生槍殺醫保CEO指「罪有應得」 遭盤查時開始發抖

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／「我感覺不到我的腳」！暴龍少主又遭傷勢侵襲 回歸時間未定

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴恩斯扭傷右腳踝。 美聯社
巴恩斯扭傷右腳踝。 美聯社

11月底才從右眼眶骨折回歸的暴龍少主巴恩斯（Scottie Barnes），只打了10場比賽又在今天對尼克一戰中不慎「翻船」扭傷右腳踝，讓他倒在地上痛苦又驚愕地直喊「我感覺不到我的腳了」！

巴恩斯是在準備從後方躍起封阻唐斯（Karl-Anthony Towns）的出手時，落地重重踩到對方的腳，隨即腳踝扭傷倒地不起，表情十分痛苦；最後他在隊友攙扶下勉強走回場邊，然後用左腳一路跳著回到休息室。

巴恩斯遭攙扶退場。 美聯社
巴恩斯遭攙扶退場。 美聯社

這場比賽最終尼克靠著唐斯關鍵時刻連拿5分，驚險逆轉擊退暴龍。賽後暴龍主帥拉亞柯維奇（Darko Rajakovic）談到巴恩斯的傷勢情況表示，檢查結果為陰性，仍要看看他明天的狀態感覺如何。

最後一波執行進攻慘遭封下的巴瑞特（RJ Barrett）則提到，失去巴恩斯是一個沉重打擊。「當巴恩斯在場上時，我們打得很棒。這是你想要拿下的比賽。」暴龍近期吞下3連敗，目前累積7勝18敗，在東區戰績僅贏過巫師。

對休賽季簽下破2億美元頂級合約的巴恩斯來說，開季不過進行4分之1的比賽，他卻已經兩度遭受傷兵魔咒侵襲。先是在10月底被約柯奇（Nikola Jokic）一拐擊中右眼，缺席了11場比賽，如今這個大翻船扭傷，還不確定他將要休兵多久。

巴恩斯本季出賽13場，平均得到21分7.8助攻8.7籃板1.4抄截。

對暴龍而言，傷病問題不僅於此，主力後衛奎克利（Immanuel Quickley）至今仍處理11月中對湖人一戰遭遇左肘尺側副韌帶部分撕裂的問題。當時他預計要一周後評估傷勢，但如今已經過了一個月之久，仍然處於恢復期，計畫在下周進行後續檢查。

拉亞柯維奇先前接受採訪時提到，奎克利面對這種傷勢，唯一能做的就是保持耐心，等待復原。

奎克利本季僅出賽3場。 法新社
奎克利本季僅出賽3場。 法新社

相關新聞

NBA／唐斯關鍵5分助尼克險勝 暴龍吞3連敗還折損巴恩斯

NBA在今天僅進行一場賽事，尼克隊作客暴龍隊主場，雙方整場比賽一路拉鋸，不過第三節暴龍卻發生巴恩斯（Scottie Ba...

NBA／「我感覺不到我的腳」！暴龍少主又遭傷勢侵襲 回歸時間未定

11月底才從右眼眶骨折回歸的暴龍少主巴恩斯（Scottie Barnes），只打了10場比賽又在今天對尼克一戰中不慎「翻船」扭傷右腳踝，讓他倒在地上痛苦又驚愕地直喊「我感覺不到我的腳了」！ “I

NBA／1.35億美元的難題！公牛交易拉文面臨超高門檻

眾所周知，芝加哥公牛一直想要送走拉文（Zach LaVine），相關交易流言已經傳聞已久，但都僅止於只聞樓梯響；特別是在趨於嚴苛的薪資管控環境下，加上拉文的巨大合約與傷病史，在交易市場實在難以激起太多

NBA／金塊戰績拖累！約柯奇兩戰狂砍104分卻無緣單周最佳

約柯奇（Nikola Jokic）上周雖然「背靠背」狂砍104分，繳出場均42分15籃板8助攻3抄截的恐怖數據，且投籃命中率56.4%，三分球命中率達50%，但結果卻是無緣贏得單周最佳球員，主要原因是

NBA／索托轉戰大都會讓騎士米契爾爽翻天 秀2人視訊超歡樂

MLB自由球員市場最大咖球員索托（Juan Soto）昨日以15年7.65億美元（約新台幣250億元）落腳大都會隊，而效力NBA騎士隊的「蜘蛛人」米契爾（Donovan Mitchell）馬上發出與索

NBA／用髒話稱讚隊友表現 灰狼愛德華遭聯盟罰款81萬

NBA官方在今天宣布，灰狼一哥愛德華（Anthony Edwards）因為上周六在球隊擊敗勇士的賽後訪問中不斷爆粗口，遭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。