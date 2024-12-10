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NBA／「我感覺不到我的腳」！暴龍少主又遭傷勢侵襲 回歸時間未定
11月底才從右眼眶骨折回歸的暴龍少主巴恩斯（Scottie Barnes），只打了10場比賽又在今天對尼克一戰中不慎「翻船」扭傷右腳踝，讓他倒在地上痛苦又驚愕地直喊「我感覺不到我的腳了」！
巴恩斯是在準備從後方躍起封阻唐斯（Karl-Anthony Towns）的出手時，落地重重踩到對方的腳，隨即腳踝扭傷倒地不起，表情十分痛苦；最後他在隊友攙扶下勉強走回場邊，然後用左腳一路跳著回到休息室。
這場比賽最終尼克靠著唐斯關鍵時刻連拿5分，驚險逆轉擊退暴龍。賽後暴龍主帥拉亞柯維奇（Darko Rajakovic）談到巴恩斯的傷勢情況表示，檢查結果為陰性，仍要看看他明天的狀態感覺如何。
最後一波執行進攻慘遭封下的巴瑞特（RJ Barrett）則提到，失去巴恩斯是一個沉重打擊。「當巴恩斯在場上時，我們打得很棒。這是你想要拿下的比賽。」暴龍近期吞下3連敗，目前累積7勝18敗，在東區戰績僅贏過巫師。
對休賽季簽下破2億美元頂級合約的巴恩斯來說，開季不過進行4分之1的比賽，他卻已經兩度遭受傷兵魔咒侵襲。先是在10月底被約柯奇（Nikola Jokic）一拐擊中右眼，缺席了11場比賽，如今這個大翻船扭傷，還不確定他將要休兵多久。
巴恩斯本季出賽13場，平均得到21分7.8助攻8.7籃板1.4抄截。
對暴龍而言，傷病問題不僅於此，主力後衛奎克利（Immanuel Quickley）至今仍處理11月中對湖人一戰遭遇左肘尺側副韌帶部分撕裂的問題。當時他預計要一周後評估傷勢，但如今已經過了一個月之久，仍然處於恢復期，計畫在下周進行後續檢查。
拉亞柯維奇先前接受採訪時提到，奎克利面對這種傷勢，唯一能做的就是保持耐心，等待復原。
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