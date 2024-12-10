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NBA／唐斯關鍵5分助尼克險勝 暴龍吞3連敗還折損巴恩斯

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐斯在關鍵時刻連得5分，送給暴龍3連敗。 路透社
唐斯在關鍵時刻連得5分，送給暴龍3連敗。 路透社

NBA在今天僅進行一場賽事，尼克隊作客暴龍隊主場，雙方整場比賽一路拉鋸，不過第三節暴龍卻發生巴恩斯（Scottie Barnes）扭傷退場的狀況，最終尼克靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）在比賽最後36秒連得5分的好表現，以113：108送給暴龍3連敗。

尼克今天作客暴龍主場，在首節前段與對手一路拉鋸，在該節最後3分鐘尼克由布朗森（Jalen Brunson）領軍打出一波16：4的反撲，取得7分領先，且第二節中段還一度取得11分領先。

但過去曾效力過尼克的暴龍巴瑞特（RJ Barrett）上半場手感火燙，他與替補上至得華特（Ja'Kobe Walter）在上半場就分別攻下17分與14分，幫助暴龍上半場打完反取得1分領先。

易籃後，暴龍與尼克持續拉鋸，不過在第三節中段暴龍巴恩斯在一次防守試圖封阻的過程中，與唐斯相撞，導致他扭傷退場，而巴恩斯還被拍下向隊醫說「講沒有感覺」的畫面，而本場比賽他也未再回到場上。

在少了一員大將的情況下，儘管暴龍第四節仍是與尼克拉鋸，但比賽最後一分鐘唐斯挺身而出，他先是在倒數36秒於布朗森助攻下投進超前球，又在比賽最後6.1秒投進三分球粉碎暴龍贏球希望，幫助尼克最終以5分差距但走勝利。

尼克今天先發5人全數得分上雙，其中3人拿下至少20分，致勝功臣唐斯繳出24分、15籃板、6助攻、2抄截、2阻攻，至於布里吉斯（Mikal Bridges）則投進5顆三分球拿下23分，布朗森20分、11助攻；而暴龍則以巴瑞特攻下30分最佳，巴恩斯退場前則是留下15分、5籃板。

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