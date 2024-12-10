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NBA／1.35億美元的難題！公牛交易拉文面臨超高門檻

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
拉文處於交易流言已久。 法新社
拉文處於交易流言已久。 法新社

眾所周知，芝加哥公牛一直想要送走拉文（Zach LaVine），相關交易流言已經傳聞已久，但都僅止於只聞樓梯響；特別是在趨於嚴苛的薪資管控環境下，加上拉文的巨大合約與傷病史，在交易市場實在難以激起太多漣漪。

拉文本季表現有所回升，出賽22場平均拿下22.1分4.4籃板4.2助攻，投籃命中率達50.6%，三分球命中率更是寫下生涯最佳的43.2%。

「拉文今年表現很好，」知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）表示，「我們知道他至少已經待在交易市場一年了。但我沒有聽到關於拉文在交易市場上的任何消息，我不認為這是因為公牛不想交易他。拉文打得夠好，足以被交易。但如果這是在兩年之前，我認為他很有可能被送走。」

《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）提到，「兩年前，獨行俠在得到厄文（Kyrie Irving）之前曾試圖交易拉文，只是公牛並不感興趣。」他表示，「在現行的制度之下，想要在季中交易一個擁有大合約的球星將相當困難。」

《ESPN》記者邦普斯（Tim Bontemps）直言：「想交易年薪超過4000萬美元的球員是很艱難的，門檻相當高，而拉文無法滿足這樣的條件。」

拉文今年薪資達4300萬美元，明年來到4600萬美元，至於2026-27年賽季則是球員選項，價碼達4900萬美元；溫德霍斯特認為拉文到時幾乎會執行選項，「他未來3年薪資將超過1.35億美元。」

這對於少數有意接手他的球隊來說，將是很沉重的薪資負擔。除非公牛願意降低想要的交易回饋層級，等同於清倉拍賣，只是擺在拉文與芝加哥之間的尷尬難題，眼下看起來還是沒有明確的解決方案。

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