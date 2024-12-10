NBA／金塊戰績拖累！約柯奇兩戰狂砍104分卻無緣單周最佳

約柯奇（Nikola Jokic）上周雖然「背靠背」狂砍104分，繳出場均42分15籃板8助攻3抄截的恐怖數據，且投籃命中率56.4%，三分球命中率達50%，但結果卻是無緣贏得單周最佳球員，主要原因是金塊僅有2勝2敗，而且還成了16連敗的巫師止敗對象，「非戰之罪」的約柯奇也只能問天。而西區單周最佳球員最終是獎落他的好友唐西奇（Luka Doncic）。

There's consistency... there's dominance... and then there's the Joker.



🤯 56, 16 and 8 last night

🤯 48, 14 and 8 tonight



Nikola Jokić is consistently dominant. pic.twitter.com/b3XZGnS2fZ — NBA (@NBA) 2024年12月9日

唐西奇上周平均攻下29.3分11.7籃板8.3助攻，率領獨行俠3戰全勝，排名重新回到西區4強之列。這是唐西奇本季首度獲得單周最佳球員，生涯累積14次。

唐西奇和赫洛分別獲得單周最佳球員。

另一方面，東區最佳球員則是由赫洛（Tyler Herro）拿下。他上周場均攻下25.3分6籃板5.5助攻，率領熱火取得3勝1敗的成績，幫助球隊重新回到正軌，排名挺進東區前6。這也是赫洛生涯首度贏得單周最佳球員。