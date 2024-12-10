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NBA／索托轉戰大都會讓騎士米契爾爽翻天 秀2人視訊超歡樂

聯合新聞網／ 綜合報導
米契爾因為父親的關係是大都會的鐵粉，索托轉戰大都會讓他開心不已。 路透
米契爾因為父親的關係是大都會的鐵粉，索托轉戰大都會讓他開心不已。 路透

MLB自由球員市場最大咖球員索托（Juan Soto）昨日以15年7.65億美元（約新台幣250億元）落腳大都會隊，而效力NBA騎士隊的「蜘蛛人」米契爾（Donovan Mitchell）馬上發出與索托的視訊截圖慶祝，因為他是大都會的超級粉絲。

這場爭奪戰最終演變成紐約內戰，最終索托轉戰大都會。NBA騎士當家頭牌米契爾同樣出身紐約，加上他的父親老米契爾（Donovan Mitchell Sr.）在1999年擔任大都會小聯盟教練，目前則在大都會擔任行政主管。米契爾在潛移默化之中也成為了大都會隊的粉絲

索托爭奪戰最終由大都會祭出史上最大約勝出。 美聯社
索托爭奪戰最終由大都會祭出史上最大約勝出。 美聯社

索托將從洋基主場所在的布朗克斯轉至大都會花旗球場開啟新球季。米契爾秀出的截圖中，2人在螢幕前燦笑，開心比YA，貼文下也有許多球迷朝聖：「希望騎士隊也能負擔的起這種價碼」、「還是你明年轉隊去尼克隊？」、「要好好待在克里夫蘭啊」

26歲的索托休賽季成為自由球員，各家球團展開索托爭奪戰，最終他決定以15年7.65億美元轉投大都會，寫下職業運動史上最大合約紀錄。

NBA 大都會 米契爾 索托

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